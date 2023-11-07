Семье погибшего в ДТП ничего не досталось: Михаил Ефремов оказался в центре скандала

Михаил Ефремов обещал отписать квартиру дяди своим знакомым в обмен на уход за родственником. Почему теперь они обвинили его в обмане, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Заслуженный артист России Михаил Ефремов оказался в центре скандала. Семейная пара обвинила актера в обмане. Правда, что супруги Громовы почти 20 лет ухаживали за дядей знаменитости в обмен на квартиру? Из-за чего после смерти мужчины они не могут получить обещанную недвижимость? И почему собственник квадратных метров не хотел, чтобы те достались осужденному родственнику? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Будем надеяться, что его следующим летом отпустят, если он нормально будет себя вести, по УДО (условно-досрочное освобождение. — Прим. ред.)», — сказал актер Иван Охлобыстин.

Михаил Ефремов уже три года отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом. Друг и коллега осужденного Иван Охлобыстин рассказал: в колонии у актера ухудшилось здоровье. Он стал плохо видеть из-за работы на швейной машинке, начались проблемы с зубами.

«Зубы у него выпали, нижняя челюсть. Потому что меловая вода. Ему выпивать не дают. Большим уважением он в тюрьме пользуется, потому что он человек ответственный», — уточнил артист.

А вот супруги Громовы, которые лично знакомы с Ефремовым, назвать его ответственным человеком не могут. Они заявили: находясь в тюрьме, осужденный лишил их обещанной трехкомнатной квартиры в столице.

«Свои договоренности нарушили и нас обманули. Теперь сидим, ждем. То ли черные риэлторы придут, то ли профессиональные соседи», — объяснил знакомый Ефремова Алексей Громов.

Почти 20 лет он и его супруга ухаживали за тяжелобольным дядей актера, концертмейстером Александром Покровским и его женой Ниной. Пожилая женщина еще при жизни завещала половину квартиры на Олимпийском проспекте в Москве семейной паре. Пианист тоже хотел оформить на них свою долю. Но вмешалась супруга Ефремова Софья (Кругликова — Прим.ред.). Она убедила пожилого родственника, что его единственным наследником должен стать Михаил.

«Софья заявила, что ему отказываться нельзя от этой доли. Потому что вдруг мы его бросим. Они (Ефремовы — Прим.ред.) известные люди, они не обманут. А мы неизвестные, мы можем обмануть, мы можем его бросить. И вот у них были гарантии, что „мы его не бросим“», — рассказал Громов.

Известный артист успокоил Алексея и Наталью. Пообещал, что после смерти дяди отпишет им оставшуюся часть квартиры.

«Ефремовы поставили условия такие, что они в наше наследство не будут вторгаться и что-то отторгать. Лишь бы мы до конца дней Александра Борисовича ухаживали за ним полностью, как до этого ухаживали 19 лет», — объяснил Алексей Громов.

Но после кончины Покровского Ефремов якобы забыл о договоренностях. Все имущество дяди — две квартиры в столице и личные сбережения — в итоге достались актеру.

«Он (Александр Покровский — Прим.ред.) умер в июне. И они решили этим воспользоваться, что у нас нет пожизненной ренты. И о своих договоренностях они забыли: „Ждите, у вас есть своя половина, этого вам хватит“», — отметил знакомый Ефремова.

«Для меня, если честно, было большим открытием, что появились какие-то люди, которые заявляют свои права именно на недвижимость. Пока Миша отбывает наказание, хотят просто под тихую гребенку так все себе положить в карман», — удивился продюсер Андрей Загорский.

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Однако Алексей Громов обнародовал тайное завещание концертмейстера. После ДТП, которое спровоцировал Ефремов в нетрезвом виде, Покровский изменил решение. Элитную квартиру на Тверской он хотел передать в собственность государству. А все накопления — семье погибшего в аварии экспедитора Сергея Захарова.

«Прошу считать ранее написанное мною завещание в пользу моего племянника Ефремова Михаила Олеговича на данную недвижимость, а именно квартиру, находящуюся по адресу: Тверская 25, недействительным, так как завещание было написано мною под давлением Ефремова Михаила Олеговича», — зачитал адвокат Александр Добровинский.

А свою половину трехкомнатной квартиры на Олимпийском проспекте Покровский завещал Громовым. Ефремову — ничего.

«Мое желание — оставить полностью квартиру на Олимпийском Громовой Наталье», — заявил Александр Покровский на видео.

«Если по каким-то семейным, морально-этическим соображениям он считал бы, что Миша недостоин, но у него, извините меня, остается тогда еще и куча детей. Это очередная провокация против Михаила Олеговича Ефремова», — выразил мнение продюсер Загорский.

Но почему суд не исполнил последнюю волю Покровского? Адвокаты говорят: пианист совершил ошибку. Он не заверил документы у нотариуса. Поэтому его новое завещание не имеет юридической силы.

«Запись, к сожалению, может только моральное действие оказать на судью, но не более того. Потому что у нас запись не считается за доказательство», — подчеркнул адвокат Добровинский.

Громовы уверены: жена Ефремова просчитала все заранее. На последней встрече у нотариуса она будто случайно забрала у Покровского паспорт.

«Паспорт у него Софья забрала. Поэтому заверить у нотариуса он ничего не мог», — рассказал Алексей Громов.

Супруги написали письмо в колонию Михаилу Ефремову, чтобы призвать его к ответу, но тот хранит молчание. Жена актера также не горит желанием общаться с Алексеем и Натальей.

«Она говорит: „Мне надо вообще к Михаилу съездить“. Потом говорит: „Мне некогда, и к Михаилу я не поеду. Этим заниматься я не буду“. И все на этом, собственно. „Ждите, пока Михаил придет“», — пожаловался Громов.

Юристы говорят: если Ефремов не захочет добровольно отдать обещанные метры, у претендентов на квартиру практически нет шансов доказать свою правоту.

«Откуда у них могут быть шансы? Если есть завещание. Есть только один, конечно, интересный момент, что завещание написано под давлением», — уточнил адвокат Добровинский.

Громовы боятся, что в скором времени Софья подселит к ним квартирантов и сделает их жизнь невыносимой. Но супруги не намерены сдаваться. Они уже обратились в суд. Не исключено, что скоро их примеру последуют и родственники погибшего в аварии Сергея Захарова.