Собаку умершего Мэттью Перри приютит его коллега по «Друзьям» Лиза Кудроу

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Актриса выразила готовность обеспечить уход и заботу осиротевшему питомцу.

Собаку умершего Мэттью Перри приютит его коллега по «Друзьям» Лиза Кудроу

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Умер Мэттью Перри — Чендлер из сериала «Друзья»

Собаку умершего актера Мэттью Перри — голдендудля по кличке Альфред — приютит его коллега по съемкам в сериале «Друзья» Лиза Кудроу. Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на источник в окружении актрисы.

Отмечается, что Кудроу готова обеспечить уход и заботу осиротевшему питомцу. Однако не исключено, что пса заберет кто-то из родных Перри.

До этого Кудроу высказала свою версию смерти Перри. По ее мнению, причиной трагедии могло стать лекарство, которое в сочетании с горячей водой способно вызвать сердечный приступ.

Между тем правоохранительные органы до сих пор не установили причину смерти знаменитого актера, несмотря на предварительную версию о том, что он утонул в джакузи в результате остановки сердца. Об этом сообщил ежедневник Los Angeles Times со ссылкой на источники в полиции.

По сведениям издания, за дело о кончине 54-летнего актера взялся офис коронера — следователя по делам, в которых смерть, возможно, имела насильственный характер и требует специального расследования. При этом установление причин смерти актера, скорее всего, займет несколько месяцев и будет включать токсикологические тесты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актеры из «Друзей» назвали смерть Мэттью Перри огромной потерей для всего мира.

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