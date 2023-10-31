Собаку умершего Мэттью Перри приютит его коллега по «Друзьям» Лиза Кудроу

Собаку умершего актера Мэттью Перри — голдендудля по кличке Альфред — приютит его коллега по съемкам в сериале «Друзья» Лиза Кудроу. Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на источник в окружении актрисы.

Отмечается, что Кудроу готова обеспечить уход и заботу осиротевшему питомцу. Однако не исключено, что пса заберет кто-то из родных Перри.

До этого Кудроу высказала свою версию смерти Перри. По ее мнению, причиной трагедии могло стать лекарство, которое в сочетании с горячей водой способно вызвать сердечный приступ.

Между тем правоохранительные органы до сих пор не установили причину смерти знаменитого актера, несмотря на предварительную версию о том, что он утонул в джакузи в результате остановки сердца. Об этом сообщил ежедневник Los Angeles Times со ссылкой на источники в полиции.

По сведениям издания, за дело о кончине 54-летнего актера взялся офис коронера — следователя по делам, в которых смерть, возможно, имела насильственный характер и требует специального расследования. При этом установление причин смерти актера, скорее всего, займет несколько месяцев и будет включать токсикологические тесты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актеры из «Друзей» назвали смерть Мэттью Перри огромной потерей для всего мира.