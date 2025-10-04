Не сдует ветром и защитит от ливня: как выбрать надежный зонт

Деревья вырывает с корнем, лавочки и урны взлетают в воздух, а видимость на улицах не больше метра. Ужасающие кадры сняли во время урагана в Москве. Лучше всего в такую погоду оставаться дома.

Но если стихия застала в дороге, дойти до места назначения или хотя бы до ближайшего укрытия поможет специальный зонт с системой «Антиветер», о котором рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Зонт «Антиветер»: в чем отличие от обычного

Очень часто приходится сталкиваться с тем, что идешь по улице, спасаясь от дождя под зонтом, и в этот момент редкий порыв ветра. Зонт вырывает из рук, и спицы просто ломаются. Он приходит в негодность. Сам оказываешься мокрый с ног до головы. Производители специальных зонтов системы «Антиветер» утверждают, что такого больше не повторится.

На первый взгляд зонт «Антиветер» ничем не отличается от обычного. Но это не совсем так. Стальные спицы в модных зонтах покрывают карбоном. Это делает их более гибкими и прочными. Если верить производителю, такой купол выдерживает порывы ветра до 30 метров в секунду.

Как выбрать крепкий зонт

Правда, и стоят усиленные зонты на порядок дороже обычных. Эксперты решили разобраться, стоит ли платить за новомодный аксессуар. Цена образцов, купленных для эксперимента, — 900, 1500, 3000 рублей. Несмотря на разную стоимость, у трех образцов по 16 спиц.

Диаметр купола тоже примерно одинаковый — чуть больше ста сантиметров. Но чтобы зонт «Антиветер» служил долго, у него должен быть надежный механизм. Начали проверку с первого экземпляра.

«Довольно тупой образец. Раскладывается неплохо, но приходится немного прилагать усилия для того, чтобы собрать зонт в исходное положение», — рассказал он.

Второй зонт за 1500 рублей реагировал на команды куда быстрее. Да и в руках держать его удобнее.

«Ручка мне больше нравится. По крайней мере, приятна для восприятия. Тактильная, так скажем. Мощный щелчок и закрытие. Зонт неплохо открывается и закрывается. Как говорится, выдерживает многократные нагрузки», — отметил ведущий.

Дорогой образец тоже не подвел. У зонтов системы «Антиветер» есть еще одно важное свойство. Если купол вывернется наизнанку, вернуть его в исходное положение можно всего одним нажатием кнопки. Все три образца без труда справились с задачей.

Проверка каждого зонта на прочность

Но как хорошо эти зонтики защитят от дождя? На улице ясно. Поэтому вызвать непогоду экспертам помог садовый шланг.

Раскрыли зонт и запустили дождь. Дешевый образец сдался уже через пару минут.

«Вот что значит зонт за 900 рублей. Уже невооруженным глазом видно, как много капель осталось внутри купола. Это значит, что зонт, к сожалению, не герметичный», — заметил ведущий.

А вот аксессуар за полторы тысячи испытание выдержал.

«Результат второго образца просто великолепен. Ни одной капли не просочилось. Абсолютно чистый купол. Это значит, что зонт не пропускает воду», — добавил он.

Проверили, как покажет себя дорогой зонт.

«Этот эксперимент завершен. Плохо показал себя дорогой образец. Он весь выглядит как решето. Из зонта просочились капли. Эти капли падали на очки. Видны капли на очках», — рассказал он.

В лидеры выбился зонт «Антиветер» средней ценовой категории. Специалисты решили провести эксперимент. Стали наливать воду не сверху на зонт, а изнутри. Пытались понять, как много отверстий в конструкции зонта и насколько он убережет от дождя.

Дешевый зонт испытание провалил. Купол напомнил дуршлаг. Швы — явно слабое место этого образца. Также плохо показал себя и дорогой зонт.

Только аксессуар за 1500 рублей не подвел. Эксперты нашли только пару капель вокруг наконечника.

«Эксперимент еще раз наглядно показал, что только второй образец способен уберечь от проливного дождя», — прокомментировал ведущий.

Испытание зонта шквалистым ветром

Но главный эксперимент еще впереди. Эксперты узнали, сможет ли усиленный купол пережить шквалистый ветер. Для этого переместились на специальную площадку.

Там находился аттракцион свободного падения. Обычно экстремалы испытывают на прочность нервы, а специалисты решили испытать зонты.

Высота вышки 37 метров, то есть здесь 12,5 этажей. С каждым зонтиком эксперт спрыгнул вниз и посмотрел, действительно ли это система «Антиветер».

Скорость ветра при свободном падении больше 20 метров в секунду. Купол дешевого образца сразу вывернулся, но механизм не сломался.

«Самый дешевый зонт показал себя действительно как настоящий „Антиветер“. Прекрасно работал, включался и выключался», — сказал эксперт.

Специалист забрался на вышку, взял второй образец и повторил прыжок.

«Сначала зонт вывернулся. А потом он вернулся в исходное положение», — отметил ведущий.

Механизм исправно работал. После проверили дорогой экземпляр. После прыжка зонт подкинуло.

«Как говорится, Мэри Поппинс уже не та, а зонт системы „Антиветер“ показал себя потрясающе. Осталось узнать, придет ли он в исходное положение», — рассказал он.

Но тут были вопросы. Купол сложился не так быстро, как когда его только купили. Эксперименты доказали, что спицы в зонтах системы «Антиветер» действительно прочнее. Даже при сильном ветре механизм может сломаться.

Перед покупкой такого аксессуара важно проверить качество швов на куполе. Иначе зонт начнет протекать, и от него не будет никакого толка.