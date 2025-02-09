«Желания девочки Оли»: Бузова о разделении карьеры и личной жизни

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 1 215 0

Певица Ольга Бузова: откладывать личные стремления на потом — плохой вариант

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тимур Быковский; 5-tv.ru

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Тема:
Ольга Бузова

Исполнительница пробует найти баланс между работой и личной жизнью.

Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте Big Love Show в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru поделилась мыслями о собственном эмоциональном состоянии, а также рабочими планами.

Звезда отметила, что всю жизнь откладывала личные дела на потом, так как профессиональные стремления отнимали почти все время.

«Конечно, есть ответственность в виде работы, профессии, обязательств, съемок, и тут тоже нужно уметь совмещать», — сказала Ольга.

Она призналась, что постаралась разнообразить профессиональные будни, поскольку, если не жить «здесь и сейчас», то заветные планы в конечном счете могут и не осуществиться.

В данный период исполнительница чаще стала фокусироваться на внутреннем психологическом фоне. Больше времени она уделяет тому, чего действительно хочет.

«Пытаюсь найти этот баланс. Думать о себе, вспоминать о себе и не откладывать на потом свои желания. Желания девочки Оли. Потому что я отдаю всю себя профессии, и скоро состоится огромное количество премьер», — сообщила певица.

Бузова уверена, что карьеру и личную жизнь следует разделять, хотя и очень увлечена творческим процессом.

«Я это все люблю делать. Мне это доставляет невероятное удовольствие. Это мой путь. Но при всем при этом есть еще я», — добавила она.

Заключила Ольга свои размышлениями очень трогательно. Она напомнила себе и своим поклонникам, что важно иногда заниматься саморефлексией и принимать во внимание собственные желания.

«И это очень круто делать то, что ты хочешь. Это такая свобода. Это дороже всего на свете. И это потрясающе», — подытожила Ольга со слезами радости на глазах.

Знаменитость сейчас заменяет отношения с любимым человеком и времяпровождение с близкими любовью зрителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда резко поменяла образ. Бузова решила сделать «сюрприз» подписчикам и отрезала каре.

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