«Желания девочки Оли»: Бузова о разделении карьеры и личной жизни
Певица Ольга Бузова: откладывать личные стремления на потом — плохой вариант
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тимур Быковский; 5-tv.ru
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Исполнительница пробует найти баланс между работой и личной жизнью.
Телеведущая и певица Ольга Бузова на концерте Big Love Show в разговоре с корреспондентом 5-tv.ru поделилась мыслями о собственном эмоциональном состоянии, а также рабочими планами.
Звезда отметила, что всю жизнь откладывала личные дела на потом, так как профессиональные стремления отнимали почти все время.
«Конечно, есть ответственность в виде работы, профессии, обязательств, съемок, и тут тоже нужно уметь совмещать», — сказала Ольга.
Она призналась, что постаралась разнообразить профессиональные будни, поскольку, если не жить «здесь и сейчас», то заветные планы в конечном счете могут и не осуществиться.
В данный период исполнительница чаще стала фокусироваться на внутреннем психологическом фоне. Больше времени она уделяет тому, чего действительно хочет.
«Пытаюсь найти этот баланс. Думать о себе, вспоминать о себе и не откладывать на потом свои желания. Желания девочки Оли. Потому что я отдаю всю себя профессии, и скоро состоится огромное количество премьер», — сообщила певица.
Бузова уверена, что карьеру и личную жизнь следует разделять, хотя и очень увлечена творческим процессом.
«Я это все люблю делать. Мне это доставляет невероятное удовольствие. Это мой путь. Но при всем при этом есть еще я», — добавила она.
Заключила Ольга свои размышлениями очень трогательно. Она напомнила себе и своим поклонникам, что важно иногда заниматься саморефлексией и принимать во внимание собственные желания.
«И это очень круто делать то, что ты хочешь. Это такая свобода. Это дороже всего на свете. И это потрясающе», — подытожила Ольга со слезами радости на глазах.
Знаменитость сейчас заменяет отношения с любимым человеком и времяпровождение с близкими любовью зрителей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезда резко поменяла образ. Бузова решила сделать «сюрприз» подписчикам и отрезала каре.
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