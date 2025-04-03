На кону миллион рублей: Иосиф Пригожин решил привести себя в форму к лету

Продюсер Пригожин стал больше внимания уделять собственному здоровью. Как муж Валерии поддерживает себя в форме, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Иосиф Пригожин признался, что вплотную занялся своим здоровьем. На сколько килограммов ему удалось похудеть благодаря тренировкам? И с кем продюсер поспорил на один миллион, что сядет на шпагат? Из-за чего певица Валерия сомневается в успехе мужа? Какие вредные продукты он ест тайком от жены? И почему регулярно обращается за медицинской помощью? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я вам хочу сказать такую вещь: состояние здоровья мужчины во многом зависит от его не только физической формы, но и от его физических упражнений, в том числе мозговых и телесных, как говорится», — отметил продюсер.

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Недавно Иосиф Пригожин показал подписчикам, как проводит время в тренажерном зале: делает наклоны и растяжку, укрепляет мышцы таза. Но его поклонников поразило даже не то, что далекий от спорта мужчина вдруг записался к тренеру. Оказалось, он заключил с инструктором невероятную сделку.

«Самир, хочешь заработать миллион? Если ты посадишь меня на шпагат, я тебе дам миллион», — заявил муж Валерии.

Коллеги Пригожина тоже в недоумении. Зачем ему шпагат, да еще за такие деньги? Сам продюсер уверяет, что все это исключительно ради здоровья. К тому же поделился, что в юности он увлекался вольной борьбой, имел отличную растяжку и сейчас мечтает наверстать упущенное.

«У меня нет ощущения, что мне 55. Смотрите, кто больше всего дряхлеет? Бухающие, курящие. Я никогда в жизни не курил, не бухаю. В принципе, очень люблю пешие прогулки, очень люблю ходьбу. Поэтому физические нагрузки очень нужны», — подчеркнул Иосиф Пригожин.

«Если человек задается целью и говорит об этом, то, наверное, да. Я думаю, что все реально», — высказалась телеведущая Ирина Йовович.

«Зная Иосифа, он человек очень смелый. Я бы хотела увидеть шпагат Иосифа Пригожина. Это было бы интересно», — призналась актриса Ирина Безрукова.

Продюсер уже хвастается первыми результатами. За пару месяцев он сбросил несколько лишних килограммов, которые приобрел в период праздников.

«Женщина должна ухаживать за собой. А мужчина что, не должен за собой ухаживать? Женщине тоже хочется приятных ощущений, начиная от запаха, заканчивая всем остальным», — уточнил Пригожин.

Однако многие уверены, что здесь не обошлось без вмешательства Валерии. Недавно Иосиф написал на своей странице в соцсети, что это жена заставляет его вставать ранним утром, ходить в фитнес-центр и не дает выспаться. Чтобы муж соответствовал.

«Мне кажется, что я генерирую эту энергию сама, как маленькая электростанция. Но если серьезно, во-первых, мне действительно от природы дано много сил. Потом я эти силы укрепляю, ежедневно тренируюсь, каждый день», — объяснила народная артистка РФ Валерия.

«Мне кажется, человек пока сам не решит, что ему делать со своей фигурой, то ничего не будет. И все советы со стороны напрасны. Они могут только раздражать», — выразила мнение Ирина Йовович.

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Но если распорядок дня Иосифа Валерия контролировать успевает, то за рационом получается уследить не всегда. В одном из интервью Иосиф признался, что ему не хватает силы воли. И он втайне от жены ест и жареный картофель, и пельмени, которые ему готовит домработница.

«Многие мужчины любят пельмени. Это очень вкусно», — отметила Ирина Безрукова.

«А кто не ест картошку? Знаете, я тоже себе позволяю иногда и картофельное пюре, но это редкий случай. Мне кажется, когда очень хочется, себе отказывать в таком нельзя», — поделилась телеведущая Ирина Йовович.

Многие уверены: раз продюсер не всегда способен отказаться от вкусного, то и в тренировках может дать слабину. Да и Валерия, похоже, не верит, что супруг вернет себе растяжку и сядет на шпагат. Недавно она иронично прокомментировала пост Иосифа.

«Вообще не переживаю за семейный бюджет», — заявила она.

Но Пригожин, судя по всему, не намерен сдаваться и явно хочет доказать жене: ради нее он способен на любые подвиги и совершает их с удовольствием.

«Она — главный человек в моей жизни и в своей, наверное, жизни. Потому что, не будь она такой, наверное, мы бы сегодня не смогли быть вместе, понимаете? Комфортный человек, не пафосный, абсолютно без звездной болезни. Хороший человек. Я ее люблю, обожаю», — признался продюсер.

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Валерия и Иосиф Пригожин уже более 20 лет вместе. Все это время артистка ведет неравный бой за фигуру супруга. В 2021-м ей удалось добиться почти невозможного: продюсер сбросил 20 лишних килограммов на строгой диете.

«Каждый день, правильно прожитый (спорт, активность, правильное питание, лишний раз не съесть какой-то кусок чего-нибудь вредного, жирного, сладкого и так далее) — это инвестиция в твое будущее здоровье», — подчеркнула Валерия.

Позже Иосиф рассказал, что тогда для похудения была похожая мотивация: он поспорил с другом и с удовольствием выиграл пари. Вот и сейчас продюсер, вероятно, решил воспользоваться проверенным способом для достижения цели.

«Я получаю удовольствие на беговой дорожке, занимаюсь здоровьем», — поделился Пригожин.

Более того, он признался, что стал регулярно проходить обследования. И особое внимание уделяет мужскому здоровью.

«Чем старше мы становимся, тем больше мы должны следить за своим здоровьем, чтобы всегда быть в ударе. Надо регулярно ходить к урологу. Хожу, конечно, чтобы все хорошо работало. У меня пока все работает», — заявил продюсер.

Поклонники оценили боевой настрой Пригожина. И вопреки сомнениям Валерии верят, что Иосиф грациозно даст фору королеве шпагатов. Или скинет пару лишних килограммов, что тоже пойдет ему только на пользу.