Заморят или позаботятся: что творят с животными за дверьми зоогостиниц

Под Читой на территории отеля для животных нашли десятки трупов кошек и собак. Хозяевам руководство говорило, что их питомцы просто сбежали. А вот в Балашихе из-за побега породистого щенка из зоогостиницы разгорелся серьезный скандал. Он выбрался через дыру в заборе спустя час после заселения.

Найти его удалось, но заведение уже не раз попадает в новостные ленты в связи с нарушениями по содержанию четвероногих. В Бородино одна из жительниц многоэтажки приютила в двухкомнатной квартире сразу 40 собак. Соседи много лет жаловались на запах и антисанитарию — животных не выгуливали. В итоге суд вынес постановление о принудительном выселении женщины.

О чем владельцам животных не рассказывают в зоогостиницах? Что можно увидеть в отеле для собак, если нагрянуть без предупреждения? Кто такие догситтеры и можно ли им доверять своих питомцев?

Ответы на эти и другие вопросы нашла программа Пятого канала «Страна советов».

Какие ужасы творятся в зоогостиницах

Номера-люкс в зоогостинице больше похожи на камеры пыток. Пол в крови, экскрементах и забившийся в угол грязный щенок — кошмарные фотографии выложила в сеть бывшая сотрудница отеля для четвероногих.

«Собаки сидели в холодных номерах, в которых миски промерзали насквозь. Десять сантиметров воды в миске замерзали полностью. Сотрудники просто уже кричали: надо закрыться на въезд и выезд, нам нужно лечить собак, нам точно нельзя брать новых», — рассказывает кинолог, бывшая сотрудница зоогостиницы Елена Беликова.

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Владельцам о том, что их питомцы заболели, никто не сообщал. Вместо этого руководство приказывало сотрудникам лечить животных сильнодействующими препаратами.

«Без ведома хозяина собак вакцинировали, делали какие-то уколы, в том числе и антибиотики», — говорит она.

Пострадавшие написали коллективное заявление в полицию. По административному делу идет разбирательство.

«Никаких печальных последствий не было. С той информацией, которую вы собрали, обращайтесь к тем, кто распространял ее. Никаких комментариев мы не даем», — ответили в заведении.

В кошмарных условиях обнаружила своих собак и Елизавета Полякова. Девушка оставила их в одной из московских зоогостиниц и решила забрать раньше срока.

«Здесь трупы щенков в холодильнике. Связались со всеми кураторами, оповестили о состоянии. Пытаемся дозвониться до полиции, чтобы вызвать их сюда», — сообщает девушка.

Никого из сотрудников на месте не оказалось. Зато в тесных и грязных комнатах Елизавета нашла еще несколько погибших собак. Своих питомцев ей пришлось срочно везти к ветеринарам.

«Когда я их забирала и везла в клинику, они были все в собственных экскрементах с кровью, трое лежало в лежку, они не могли даже подняться», — делится она.

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Волонтер обратилась в полицию. Заведено административное дело, а по адресу, где была зоогостиница, уже находится другое заведение.

Как надо принимать и отдавать животных на передержку

Такие ситуации происходят, потому что сегодня передержкой занимаются все кому не лень, считают зооняни Вячеслав Потопенко и его коллега Владимир.

«В идеале когда питомец приезжает на передержку с актуальной прививкой от бешенства и от различных других инфекций», — утверждает знаток.

Кроме того, у каждого постояльца зоогостиницы должен быть отдельный номер — исключение, если питомцы от одного хозяина. Выгуливать их тоже должны индивидуально или хотя бы учитывать весовую категорию четвероногого.

«Если, например, большая собака кане-корсо будет контактировать с маленьким йорком, то высока вероятность какого-то физического повреждения», — уверяет эксперт.

Кого берут на работу в зооняни

Девушка из съемочной группы решила попробовать устроиться на работу в отель для животных. Как оказалось, это совсем не сложно.

«У вас нет медицинского ветеринарного образования?» — спрашивают по телефону из гостиницы.

«А для такой работы необязательно ведь?» — задает встречный вопрос она.

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«Нет-нет, ничего не нужно, это же не общепит, поэтому здесь не медицинское», — отвечают ей.

Ни в одном из мест, куда пробовали устроиться на работу, ни справка, ни тем более ветеринарные знания не понадобились.

«А какое-то образование или какую-нибудь справку. Какие-то требования есть? Кинологом быть необязательно?» — интересуется «потенциальный» кандидат.

«Нет, вообще нет», — подтверждают в отеле.

Никаких справок и образования не требуется и догситтерам — это те, кто устраивают гостиницы у себя дома. В интернете сотни объявлений с предложением взять питомца на передержку за деньги.

«А у вас ветеринарное образование, наверное, да?» — узнает сотрудник программы.

«У меня опыт уже большой, даже образования-то нет, но я знаю, что колоть в случае чего», — заявляет догситтер.

Какие сюрпризы ждут владельца после такой передержки — трудно представить. Берут даже без справок о прививках.

В таких случаях привлечь к ответственности догситтера непросто. Как правило, все договоренности проходят в устной форме.

«Если заключить договор о том, что они оказывают услугу по выгулу, передержке или еще чего-то, то, соответственно, нужно понимать, что договор спасет и поможет в суде доказать свою правоту», — советует юрист Богдан Кузнецов.

Какие нарушения бывают в зоогостинице

В одной из московских зоогостиниц эксперты провели собственную проверку и выявили в ней нарушения. На первый взгляд, условия в этом отеле для четвероногих вполне приличные — собаки живут в отдельных номерах, на двери висит подробная информация о каждом постояльце и его персональном распорядке дня. Но ложка дегтя все же нашлась.

«Очень сильно пахнет клеем именно в данном стандартном номере, где сиба-ину Микки. И, конечно, клей может вызывать аллергические реакции и навредить дыхательным путям», — уверяет специалист.

Кроме того, территория вокруг зоогостиницы, по мнению Вячеслава и Владимира, малопригодна для выгула собак.

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«Собака прямо мордочкой лезет. Здесь какие-то части машины с разбитым стеклом. Просто я дотронулся и уже буквально получил занозу», — проверяет все эксперт.

Перед тем, как оставить животное с чужими людьми, стоит тщательно изучить тех, кому его доверять. И не только по отзывам в интернете — можно попросить провести экскурсию по гостинице и посмотреть на номер, в котором будет жить питомец, изучить, в каких условиях содержатся другие четвероногие. У отеля для животных обязательно должны быть справки о прививках на каждого постояльца. Кроме того, в штате учреждения должен быть хотя бы один ветеринар с профильным образованием.