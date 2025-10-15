Львы продолжат царствовать без свиты: подробный гороскоп на 2026 год
К чему стоит приготовиться огненному знаку зодиака?
Пятый знак зодиакального круга в последнее время запутался в советах своей свиты. Прислушиваться к другим — мудрое решение, когда речь о царстве, но никак не о собственной жизни Льва.
В 2026 прагматичному ставленнику Солнца предстоит довериться не только свету своей управляющей планеты, но и лучам собственной интуиции.
Как огненному знаку зодиака научиться управлять не только другими, но и собственной судьбой, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ксения Шахова.
Ксения Шахова
Астролог
Что Львам ожидать от 2026 года
Девизом огненного знака зодиака на 2026-й станет фраза «Интуиция — мой компас».
«Прислушайтесь к себе. Именно внутренний голос, а не внешние консультанты, подскажут вам верное направление движения», — пояснила астролог.
Львам предстоит с особенной тщательностью завершить старое, чтобы ничего не омрачило их смелый шаг в будущее. А там уж сама Вселенная станет подталкивать их к движению вперед.
Какие астрологические события повлияют на Львов в 2026 году
До конца июня Юпитер находится в 12-м поле — поле Льва. Это время лучше использовать для перезагрузки.
Звезды подтолкнут активных представителей огненной стихии взять паузу, подвести итоги, завершить дела без спешки. Также этот период идеален для внутренней работы и духовных практик.
Юпитер войдет в знак Льва только во второй половине года. Появится и желание заявить о себе на весь мир, и возможности для этого.
«Если сначала подводились итоги, то с лета наступит новый цикл, привносящий в жизнь энергию, уверенность и яркие проекты», — рассказала Шахова.
С февраля Сатурн займет девятое поле. Планета потребует от рожденных под покровительством Солнца серьезного подхода к вопросам образования, дальним поездкам, международной коммуникации.
«Это не время для расширения, а время для концентрации», — подчеркнула эксперт.
Эти сферы продолжат требовать пристального внимания вплоть до апреля 2028 года. Все связанное с документами придется делать основательно, вдумчиво, отсекая лишнее.
Какие затмения отразятся на Львах в 2026 году
В период солнечного затмения в Водолее, то есть ближе к 17 февраля, корректировки потребуют аспекты делового партнерства и отношений.
«Планы, которые казались ясными, могут выйти из-под контроля. Не нужно спешить, полезнее всего присмотреться к деталям», — считает Шахова.
Во время солнечного затмения нервы сбережет мелкая корректировка списка задач.
С приближением 3 марта, во время лунного затмения на оси Рыбы-Дева и в целом весной, Львам будет особенно просто поддаться панике или потратить деньги, не обдумав.
«На фоне яркого события лучше проверять расходы, фиксировать приоритеты и шаг за шагом укреплять материальную стабильность, не разбрасываясь купюрами», — заметила астролог.
К 12 августа, в период солнечного затмения во Льве, ожидается масштабное обновление. Вселенная запустит новый жизненный цикл, подарив при этом свежие цели и возможности переосмысления себя, своих талантов, своего потенциала.
К 28 августа, во время лунного затмения на оси Дева-Рыбы, важно контролировать общие финансовые обязательства. Чтобы не допустить ошибок, лучше не хвататься за все сразу самому, а распределять обязанности, все новое планировать аккуратно.
При этом сами дни затмений не стоит использовать для важных шагов. В это время противопоказано брать кредиты, а с деньгами и вовсе не рисковать.
Астрологические советы для Львов на 2026 год
Звезды расставили для Львов сразу несколько акцентов.
Во-первых, рожденным под покровительством Солнца предстоит отказаться от спешки. Единственная возможность реализовать это — перестать хвататься за все и сразу.
«Учитесь и развивайтесь. Выбирайте, что реально приносит результат, а не то, что отвлекает от магистрального направления, от главной цели», — подсказала Шахова.
Во-вторых, целеустремленному и щепетильному Льву пора прислушаться к себе и не распыляться на пустяки: формат «все, сразу и быстро» ему не подходит. В 2026 году ключом к успеху станут долгосрочные цели.
«Энергия года щедра только к тем, кто умеет концентрироваться», — заверила эксперт.
В 2026 году возможности следует искать там, где есть баланс или перспектива, где прослеживается связь между мечтой и реальностью. Главное — не потерять фокус.
В год Лошади главный союзник солнечного знака — терпение. Долгосрочная работа сложна кажущимся незаметным результатом, однако это не значит, что его не будет совсем. К концу года итоги обязательно проявятся.
Рекомендации женщинам-Львам на 2026 год
Звезды сулят рожденным под покровительством Солнца дамам год, наполненный ценными уроками. Именно их преодоление сделает львиц увереннее и тверже духом.
Важные аспекты:
- Для достижения целей потребуется старательность и умение концентрироваться на поставленных задачах;
- Ожидается возможность закрепиться среди лидеров отрасли, в этом поможет профессиональный опыт;
- Вторая половина года подарит возможность создать семью;
- Одиноким львицам не стоит бояться различий в мировоззрении и традициях при новых романтических знакомствах, они только укрепят отношения.
Рекомендации мужчинам-Львам на 2026 год
Кавалеры, рожденные под покровительством Солнца, в 2026 году столкнутся с испытаниями. Их преодоление подтолкнет Львов к судьбоносным решениям.
Важные аспекты:
- Чтобы достичь целей, придется пожертвовать излишним комфортом;
- Придет осознание важности роли семьи в жизни, а затем получится наладить баланс между личным и профессиональным без
- Ущерба обеим сферам;
- Лето подарит сразу несколько возможностей перезагрузиться;
- Профессиональная откроет хорошие перспективы роста, если получится проявить все скрытые таланты.
Что 2026 год принесет рожденным в год Лошади Львам
По Восточному гороскопу 2026 считается годом Красной Огненной Лошади. В астрологии считается, что покровительство этого животного наделяет представителей огненной стихии особыми чертами.
Львы, рожденные в год Лошади, оптимистичны, но излишне эмоциональны. Из-за этого неудачи, негативные реакции окружающих могут сильно разочаровывать их.
В 2026 году эти люди будут учиться автономности, достижению целей независимо от мнения других.
