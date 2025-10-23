Девы, вас ждет проверка на прочность: подробный гороскоп на 2026 год

Со стороны покажется, что в жизни шестого знака зодиакального круга ничего не изменилось: то же стремление со всем справляться без помощи, та же самокритичность. Но такой расклад — лишь внешняя оболочка длительного процесса внутренней перестройки Дев.

Да, для земного знака действительно наступит непростой год, но действительно ли отказ от тянущих на дно убеждений пойдет ему на пользу? И что станет целью этого испытания длиной в 12 месяцев, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Ксения Шахова.

Что Девам ожидать от 2026 года

Девизом земного знака зодиака на 2026-й станет фраза «Я превращаю тьму в ресурс силы».

«Этот год станет временем глубоких внутренних переживаний, перемен», — пояснила астролог.

К сожалению, 2026-й не будет простым, но сильному знаку зодиака это только придаст сил. Самый главный навык, который год подарит Девам, — умение извлекать пользу даже из сложных, критических и запутанных ситуаций.

Какие астрологические события повлияют на Дев в 2026 году

В 2026 году Вселенная готовит шестому знаку зодиакального круга долгий путь, преодоление которого позволит ему обрести внутреннюю опору.

До конца июня Юпитер продолжит поддерживать 11-й дом Девы.

«Он отвечает за сектор союзников, друзей. Хороший период для расширения круга знакомств, а еще участия в научно-исследовательских проектах, просветительской деятельности», — подчеркнула Шахова.

Во второй половине года акценты сместятся, Юпитер уйдет в 12-й дом. Представители стихии земли захотят тишины, уединения, окунутся в духовные поиски. Актуальность приобретут вопросы религии.

«Это время очищения, подготовки к новому жизненному циклу», — рассказала эксперт.

С февраля планета переместится в восьмое поле, и на следующие два года возрастет актуальность вопросов кредитных обязательств.

«Девам нужно быть особенно аккуратными с инвестициями. Лучше вообще избегать кредитной нагрузки, сохранять бдительность в сфере бизнеса», — убеждена астролог.

На первое место выйдет аспект честности и ответственности.

Какие затмения отразятся на Девах в 2026 году

В период солнечного затмения в Водолее, то есть ближе к 17 февраля, земному знаку стоит оставаться честным с собой.

Звезды сулят появление новых обязанностей. Сначала они покажутся обузой, из-за которой придется пересматривать рутину.

«Здесь не стоит спешить все переделывать сразу, сосредоточиться надо только на самом важном», — подчеркнула астролог.

С приближением 3 марта, во время лунного затмения на оси Рыбы-Дева и в целом весной, протеже Меркурия может накрыть ощущение внутреннего напряжения.

«Его используйте для переоценки жизненных ориентиров, а не только самокритики, поскольку представители земной стихии и без того критичны», — добавила эксперт.

К 12 августа, во время солнечного затмения во Льве, внимание сместится на внутренний мир и внутренние ресурсы. Девы погрузятся в негласные процессы, почувствуют зарождение новых духовных инсайдов — например, желание пробовать практики, которые раньше казались недоступными.

«Здесь важно вести дневник, фиксировать все чувства, даже ощущения в теле», — считает Шахова.

Дневник легко превратить в личного психолога.

К 28 августа, в период лунного затмения на оси Дева-Рыбы, произойдут значимые в партнерстве события. Вполне реально, что они ознаменуют новый этап отношений или положат конец старому союзу.

Астрологические советы для Дев на 2026 год

Во-первых, представителям земной стихии стоит помнить, что каждая проблема, всякая дискомфортная ситуация рано или поздно заканчивается или решается.

«Финансы потребуют от Дев честного взгляда. Пора пересмотреть свои обязательства и избавиться от того, что тянет назад, словно якорь», — акцентировала внимание астролог.

Во-вторых, Вселенная научит рожденных под покровительством Меркурия не стесняться обращаться за помощью. Любые попытки решить все в одиночку будут проигрышными.

«Нужно разговаривать с партнером, консультироваться у профессионалов, не замыкаться в себе и не доверять только своей интуиции», — убеждена астролог.

И последний совет: в 2026-м сомнения начнут подкрадываться, как тени, и мешать видеть реальную картину.

«Отмечайте страхи, анализируйте их и аккуратно меняйте, трансформируйте, чтобы они снова не взяли верх», — добавила эксперт.

Рекомендации женщинам-Девам на 2026 год

Вселенная может испугать рожденных под покровительством Меркурия дам грядущими сложностями, ведь Девы не привыкли просить помощи.

Наступает время, когда распределение обязанностей — залог спокойствия и психологического здоровья. Ошибки исправляются легко, а здоровье так просто не восстановить.

Важные аспекты:

Умение расслабляться и восстанавливать силы станет ключом к успеху;

Фокус на промахах затянет в пучину депрессии;

Поддержание теплых отношений с близкими и друзьями создаст ощущение надежного тыла, особую внимательность к членам семьи лучше проявить в июле;

Прогресс в течение года будет заключаться не в рывках, а в последовательном движении вперед.

Рекомендации мужчинам-Девам на 2026 год

Кавалеры, рожденные под покровительством Меркурия, в 2026 году просто обязаны добиться профессионального роста и построить прочный фундамент для будущих достижений.

Звезды дарят им все возможности для самореализации, но, чтобы не упустить их, стоит научиться работать в команде.

Важные аспекты:

Летом появятся силы и многообещающие шансы для роста, важно рационально распоряжаться своими силами и временем;

Общение с родственниками необходимо как никогда, наиболее благоприятное время для стабилизации отношений с ними — осень и зима;

Стоит обходить стороной острые дискуссии, не делать поспешных выводов.

Что 2026 год принесет рожденным в год Лошади Девам

По Восточному гороскопу 2026 станет годом Красной Огненной Лошади. В астрологии считается, что покровительство этого животного наделяет представителей земной стихии особыми чертами.

Девы, рожденные в год Лошади, обладают аналитическим складом ума и страстным сердцем. Их земная практичность выплескивается в полезную деятельность, ведь Восточный гороскоп одарил этих людей энергичностью.

В 2026 году, чтобы не оступиться, им придется поумерить свою активную позицию, не заглушив при этом желания видеть плоды собственных трудов. Решительность необходима, однако перепроверять и тщательно обдумывать не менее полезно.