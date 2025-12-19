Булочки, нарушение ТК и «подсвинки»: самые яркие шутки Путина на «Итогах года»

Президент России Владимир Путин снова порадовал граждан своими остроумными высказываниями в рамках «Итогов года». Его слова пополнили уже обширный список шуток. 5-tv.ru собрал самые яркие фразы Путина с «Итогов года» за разные годы, включая самые свежие за 2025-й.

«Он же артист»

«Он же артист, и артист талантливый, я говорю это без всякой иронии, мы знаем это по его фильмам в прежние времена», — поделился президент своим взглядом на личность главы киевского режима Владимира Зеленского.

Эту фразу можно считать первой среди ярких цитат на минувших «Итогах года». А вообще она прозвучала в контексте оценки Путиным фейкового видео Зеленского на фоне стелы города Купянска, который взяли под контроль российские войска.

«Говорят, что стела сейчас совсем по-другому выглядит. Но дело не в этом! Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом! Правильно? Если уж Купянск под их контролем», — заключил президент.

«Как только начинают говорить о деньгах — сразу кладите трубку»

«Мошенничество никуда не делось, как только с вами кто бы то ни было, каким голосом ни говорил, учитывая ИИ, это вообще опасно, как только начали говорить о деньгах — сразу кладите трубку», — посоветовал российский лидер.

В 2025-м на «Итогах года» Путин поднял тему телефонного мошенничества. При общем сокращении в России количества киберпреступлений президент все же обратил внимание граждан на важность сохранения бдительности.

«Пришлете чего-нибудь вкусненького?»

Путин попросил на «Итогах года» прислать ему «что-нибудь вкусненькое» из пекарни «Машенька» в подмосковных Люберцах. Владелец заведения Денис Максимов спросил у главы государства о новых изменениях в налоговом законодательстве.

— «Машенька» — в честь кого назвали пекарню?

— В честь старшей дочери

— Вкусные булочки?

— Надеюсь да, вкусные …

— Желаю успехов вашей «Машеньке». Может пришлете что-нибудь вкусненького? А я со своей стороны поработаю с правительством (над решением вопроса. — Прим. ред.)», — сказал Владимир Путин.

Бизнесмен переживает, что из-за налоговых изменений его бизнес будет дополнительно нести издержки. Он считает, что было бы более целесообразно просто увеличить стоимость патента в два-пять раз для предпринимателей. Россиянин обратился к президенту с просьбой помочь в этом вопросе.

Кстати, спустя пару часов после этой беседы в эту пекарню наведались журналисты и глава Люберец Владимир Волков.

«Только что пообщались с коллективом, попробовали продукцию. Она очень востребована, это пекарня, это свежая выпечка, которая приятно пахнет. И, конечно же, мы заинтересованы вот в таких малых предприятиях. Почему? Потому что экономика нашего городского округа представляет огромное количество предприятий, но тридцать процентов бюджета пополняют как раз вот такие малые предприятия. И мы заинтересованы в мерах их поддержки», — сказал он.

«Пошлем его к Юпитеру»

«Я не думаю, что он представляет для нас какую-то угрозу. Пошлем его к Юпитеру», — пошутил президент насчет приближения к Земле кометы.

Надвигающийся космический объект 3I/ATLAS, по поводу которого интересовалась журналистка из Тюмени, президент шутливо назвал «секретным оружием» России.

Ну а если серьезно, он уверил граждан, что комета покинет Солнечную систему уже в начале наступающего года.

«Подсвинки» теперь термин

«Я никого конкретно не имел в виду. Я вообще никогда не перехожу на личности и ничего такого себе не позволяю. Что касается определения („подсвинки“ — прим. ред.), оно выскочило у меня в процессе общения с военной аудиторией. Я никого конкретно не имел в виду, я имел в виду в целом группу лиц. Неопределенную группу лиц, как говорят юристы», — пояснил Путин.

После прозвучавшего 17 декабря высказывания российского лидера в адрес европейских государств слово вдруг вошло в обиход. На «Итогах года» президент пояснил, что «подсвинки» появились в процессе общения с военной аудиторией, а не с целью перехода на личности.

«Европейские подсвинки»: Путин о лидерах ЕС, стремящихся развалить Россию

«Нас же надули!»

«Что касается сотрудничества с НАТО, у нас было сотрудничество с НАТО. Речь шла не о сотрудничестве, а о прямом членстве в свое время Советского Союза, а потом и Российской Федерации в НАТО. Но и в первом, и во втором случае мы поняли, что нас там не ждут. А данные нам обещания по нерасширению НАТО игнорируются.

Нас же надули, в очередной раз обманули, произошло несколько волн расширения НАТО. И это, безусловно, движение военной инфраструктуры к нашим границам вызывало и вызывает нашу законную озабоченность», — считает российский лидер.

О международных отношениях России и США Путина спросил журналист сербского издания «Политика». Президент ответил, что Россия неоднократно пыталась наладить отношения с НАТО, но альянс не сдерживал собственных обещаний.

«Это их семейные дела»

«Это их семейные дела, пускай они сами там и разбираются», — прокомментировал историю с иском американского президента Дональда Трампа в отношении телерадиокомпании BBC.

Путин уточнил, что не хочет касаться этой темы и «сыпать соль на рану», хотя признает наличие проблемы недостоверной передачи фактов на телеканале. С решением Трампа он согласен.

«Умный человек <…> Но что он несет?»

«Я, например, лично знаком с нынешним генеральным секретарем НАТО господином Рютте. Он бывший премьер-министр Нидерландов. Я когда-то ездил туда с визитом, общались. Умный человек, системный и эффективный премьер. Но что он несет? Так хочется спросить: «Ну ты, ну что ты говоришь про войну с Россией? Ну читать-то умеешь?» — сказал Путин.

На «Итогах года» Путин указал, что после подобных ситуаций возникает сомнение в логичности позиции альянса. Президент считает, что НАТО стоило бы «относиться к своим обязанностям ответственнее».

«С милым и рай в шалаше»

Журналист из Екатеринбурга Кирилл Бажанов сделал предложение возлюбленной в эфире программы «Итогов года». Поздее стало известно, что возлюбленная молодого человека ответила согласием.

«Я обращаю внимание на то, что вы со своей невестой уже восемь лет, а вам 23 года. То есть вы с 15 лет (вместе. — Прим. ред.)» — сказал президент.

Воспользовавшись случаем, журналист задал Путину вопрос относительно поддержки молодых семей и ипотеки. Путин заявил, что лучше не откладывать рождение ребенка, ведь это «божественная миссия человека». Кроме того, семья с детьми может претендовать на особые условия по ипотеке.

«С милым и рай в шалаше — но это будет не шалаш, а квартира», — указал президент.

«Было бы странно, если бы я сказал: «Покупайте иностранную машину»

Во время «Итогов года» женщина рассказала, что пять лет откладывала деньги на иномарку. Однако из-за высокого утильсбора она не смогла себе ее позволить. Тогда она спросила у президента, стоит ли ей купить машину отечественного производства.

«Конечно, я не могу вам не посоветовать выбрать что-то из отечественного автопрома. Было бы странно, если бы я сказал: покупайте иностранную машину», — ответил Путин.

«Неприлично прозвучит, потому что это нарушение трудового законодательства»

«Знаете, я достаточно поздно заканчивал работу, и сейчас все позднее и позднее. Не буду говорить, неприлично прозвучит, потому что это нарушение трудового законодательства, и это неправильно», — признался президент в ответ на вопрос о его распорядке.

Путин призвал соотечественников не следовать его примеру. Он считает, что важно вовремя ложиться спать, правильно питаться и вести здоровый образ жизни.

2024 год

ТАСС

Прямой эфир, прошедший, как и в этом году, 19 декабря, шел почти 4 часа 30 минут. Путин ответил на 76 вопросов из более 2 миллионов поступивших. Их отбором в 2024 году занималась нейросеть Сбербанка. Получается, на многие шутки российского лидера вдохновил GigaChat. Или, наоборот, не дал развернуться?

«Хочется движухи»

На пресс-конференции президента спросили, как ему удается сохранять оптимизм в сложной обстановке. Владимир Владимирович ответил с уверенностью.

«Знаете, когда у нас все спокойно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только все свистит у виска, к сожалению, и пули свистят, так нам страшно. Ужас. Но не ужас-ужас-ужас. Все измеряется экономикой», — заявил президент.

«Слово назовите из трех букв»

«Маленький мальчик разгадывает кроссворд и говорит: «Слово назовите из трех букв». Мама ему — бум ложкой по лбу. Он говорит: «За что? Это же дом!» Папаша берет, жене — бум: «О доме надо думать!“» — вспомнил анекдот Путин.

На эту шутку российского лидера подтолкнул вопрос о возможном затоплении части континентов. Обратившийся к Путину журналист сказал, что многие опасаются, будто в ближайшие десять лет некоторые страны могут уйти под воду.

«Кто обзывается, тот сам так называется»

«Это зависит от уровня культуры. Я уже говорил: „Кто как обзывается, тот так и называется“. Делается это, на мой взгляд, от бессилия. А нам зачем демонстрировать это бессилие? У нас достаточно аргументов, чтобы четко и ясно излагать свою позицию», — заявил Путин.

Президент сказал, что никогда не отвечает оскорблениями на нелицеприятные слова со стороны Запада в его адрес.

«Как котлету заказать»

«Порносайты смотрят, по-моему, во всем мире. И сначала смотрят порносайты, а потом как котлету заказать. Это во всем мире, это же не только наша беда», — считает президент.

Чтобы бороться с этой проблемой, Путин предложил найти более интересную альтернативу этим ресурсам.

«Так чтобы человек залез бы туда, открыл порносайт и сказал: «Ну слушайте, это я уже видел! А мне хочется посмотреть что-то другое, что бы захватывало человека», — добавил российский лидер.

«Девочки нужны, девушки»

«У нас, вы знаете, количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%. Девочки нужны, девушки. Для этого уже запущена целая программа», — говорил президент.

В 2024 году Путин назвал демографическую ситуацию и уровень рождаемости одним из ключевых вопросов для России. В этом контексте он привел данные: число женщин репродуктивного возраста в России снизилось на 30%.

2023 год

ТАСС

«Итоги года с Владимиром Путиным» два года назад транслировали из Гостиного двора в Москве 14 декабря. К началу программы поступило более 2 млн вопросов, часть из них, как обычно, крупным шрифтом отображали на экране.

«Бабушку не заменит» никакой робот

«Арина, одно скажу точно! Бабушку никто не заменит, ее заменить нельзя», — пошутил Путин в ответ на вопрос восьмилетней жительницы Волгоградской области.

В видеообращении девочка рассказала, что узнала в школе о возможной замене людей роботами.

«Это, кстати, мой первый двойник»

«Я смотрю, вы можете быть на меня похожим и говорить моим голосом. Но я подумал и решил, что похожим на себя и говорить моим голосом должен только один человек — этим человеком буду я. Так шутил один из наших деятелей. Что касается искусственного интеллекта, да, это мой первый двойник, кстати сказать», — признался Путин.

Свой вопрос об отношении к рискам от развития нейросетей президенту задал и студент из Санкт-Петербурга. Собственно, внимание привлек сам формат его видеообращения: за столом буквально сидела копия президента с идентичным ему голосом. Это удивило Путина.

«Смотря, что закусывать»

Так Путин отреагировал на просьбу выбрать среди новогодних салатов. Пожалуй, самый сложный вопрос, особенно в декабре.