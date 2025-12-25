Алентова была против «Москвы слезам не верит»: история фильма, которого могло не быть

На 84-м году жизни скончалась народная артистка России Вера Алентова, известная своей ролью в фильме «Москва слезам не верит».

Во время церемонии прощания с ее коллегой Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского актрисе внезапно стало плохо. Актрису выносили из здания на носилках, чтобы как можно скорее доставить в больницу, однако врачи не смогли ее спасти. Сердце Веры Алентовой остановилось 25 декабря 2025 года...

Фильм «Москва слезам не верит» (1979) стал культовым произведением советского кинематографа, а роль Катерины Тихомировой в исполнении актрисы — одной из самых ярких в ее карьере. Однако мало кто знает, что Алентова не особо хотела участвовать в этом проекте.

История создания картины и участие актрисы в ней полны драматичных моментов, связанных с личными отношениями, профессиональными вызовами и общественным восприятием.

Выбор актрисы на главную роль в «Москва слезам не верит»

Изначально режиссер Владимир Меньшов не планировал снимать в фильме свою жену. Однако сценарий не впечатлил многих актрис, включая Маргариту Терехову, Ирину Купченко и Валентину Теличкину. Терехова предпочла роль Миледи в «Д’Артаньян и три мушкетера», а Купченко не понравился сам сюжет.

Больше трех месяцев режиссер не мог найти подходящую актрису. Когда почти все роли были распределены, а главная все еще оставалась вакантной, Меньшов и пригласил на пробы Веру Алентову.

Актриса согласилась, чтобы поддержать мужа, хотя сама роль ее не вдохновляла. По ее словам, после прочтения сценария она подумала: «Ну и мура!». Более того, она даже отговаривала мужа снимать этот фильм.

«Я почувствовал эту историю, что тут может что-то получиться. Хотя выбрал этот сценарий довольно холодным умом. Сознательно пошел на риск, несмотря на то что меня отговаривали. Мне говорили: до тебя это все было, много раз такое снимали, это мятый пар.

Есть такое выражение. (Мятый пар — пар, выпускаемый из парового двигателя после окончания полезной работы. То есть иносказательно это значит «отработал свое». — Прим. ред.) Но то, что во мне существовало, что мне дали воспитание мое, среда, в которой рос, люди, которых я знал, книги, которые читал, фильмы, которые смотрел, — они все вместе подсказали мне этот выбор. И фильм оказался так необходим зрителям.

Я, кстати, в таком ощущении и снимал — что это будет очень интересно людям. В общем, я снял картину — потом сумел это сформулировать, — которую сам давно хотел посмотреть. А это умом не делается, это делается каким-то общим всплеском организма», — говорил Меньшов в интервью KP.RU.

Алентова изначально рассчитывала на роль Людмилы, так как играть характерную героиню было интереснее, но спорить с мужем не стала.

Сложные отношения на съемочной площадке «Москва слезам не верит»

Работа над фильмом «Москва слезам не верит» стала для Веры Алентовой настоящим испытанием. Обычно мягкий и доброжелательный к актерам, Владимир Меньшов оказался чрезвычайно строгим со своей женой.

Он постоянно указывал на недостатки в ее игре, мог повысить голос и придираться к мелочам. Позже режиссер признавался, что переживал: ему не хотелось, чтобы окружающие думали, что Алентова получила роль благодаря ему.

«Когда Володя начинал кричать, меня уводили со съемочной площадки и говорили: „Посиди тут, пока он кричит“. Прятали. Будь это не мой муж, я бы никому не позволила так с собой обращаться. Просто в тот период он волновался за меня, за происходящее на съемочной площадке, я, в свою очередь, волновалась за Володю», — вспоминала Алентова.

Меньшов позже сожалел о своем поведении.

«Я постоянно придирался к жене, срывался на нее по каждому поводу, что мне постоянно казалось, что она все делает не так. Даже потом, когда мы вместе уезжали со съемочной площадки домой, в машине продолжались выяснения отношений», — признавался он.

Особенности роли Катерины в «Москва слезам не верит»

Алентовой предстояло сыграть героиню в двух возрастных периодах — 20-летней девушки и женщины ближе к 40 годам. На момент съемок актрисе было 37 лет, но она справилась с задачей убедительно.

«Веру я попросил пройти пробы наравне с другими актрисами. Только потом до меня дошло: конечно, если бы я реально попробовал Купченко или Терехову, то Вере вообще ничего бы не светило, никакой роли, потому что они были суперзвездами в то время.

Но в итоге для Веры все сложилось счастливо. Да и для меня — она сыграла превосходно оба возраста своей героини», — признавал талант супруги Меньшов.

Кстати, идея снять Веру Алентову в носках, которые она надевала под босоножки, возникла случайно: грубая обувь натирала ноги, но в итоге это подчеркнуло провинциальность героини.

Успех и награды фильма «Москва слезам не верит»

Картина имела феноменальный успех. В первый год ее посмотрели около 90 миллионов зрителей, а фильм купили для проката в 102 странах. В 1981-м «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» и Государственную премию СССР. Алентова была признана лучшей актрисой года по версии журнала «Советский экран».

«На «Оскара» ленту посылал не я, а руководство Союза кинематографистов. Тогда не было никакой «оскаровской комиссии», решение это было принято на тайном заседании.

В основном оно было продиктовано тем, что картина чрезвычайно понравилась политбюро и лично Леониду Ильичу Брежневу. Поэтому они решили с генсеком не спорить, а послать картину, будучи при этом уверены, что она обречена на провал. А она получила этого «Оскара», — вспоминал режиссер в интервью.

Интересные факты о фильме «Москва слезам не верит»

