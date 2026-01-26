Новый год, день рождения, 23 февраля, 8 Марта и другие праздники отмечали даже во время блокады Ленинграда. Пока о Дне Победы можно было только мечтать, поводы для радости искали везде, где это было возможно.

Как накрывали стол в новогоднюю ночь и как поздравляли именинников жители осажденного города — читайте в материале 5-tv.ru.

Студень из клея и лепешка из кожуры на Новый год

Фото: AP/TASS

Самый морозный праздник блокадного времени воспевал силу человеческого тепла. Новый год был скромным, но именно в этой скромности таилась особая ценность.

«Вчера встречали Новый год, съели по одной тарелке мучного супа, граммов по 30 мяса, грамм по 120 хлеба, выпили вина около ¾ литра, разливного пива по три стакана, по маленькому кусочку шоколада, который был выдан Диме, и мы встретили Новый год в кругу своих, т. е. я, Розочка, Дима и мама», — цитируются в № 33 номере журнала «Загадки истории» (август 2020 года) дневниковые записи инженера Обуховского завода Дмитрия Богданова.

Но это исключение из правил. Семьи попроще, как и сейчас, собирались за столами, но не ради угощений, а из-за самого факта совместного присутствия. Никаких салатов, в домах не было света, воды и тепла. Главным подарком нередко становился кусочек хлеба.

«Полина напекла по одной лепешке из картофельной кожуры, где она достала эту кожуру, я не знаю. Я принес две плитки столярного клея, из которого сварили студень, ну и по тарелке „бульона“. Вечером ходили в театр, смотрели постановку „Машенька“. Но смотреть было неприятно, в помещении холод такой же, как и на улице, все зрители сидят в инее», — цитировало заводского мастера Владимира Фокина aif.ru.

Разговоры, воспоминания, тихие песни — все это становилось противоядием от отчаяния. Не все семьи находили силы даже просто встретить новогоднюю ночь — многие ложились спать, чтобы ярче не чувствовать голод.

Несмотря на лишения, люди старались порадовать хотя бы детей и подростков — их в Ленинграде в первых числах октября 1941 года оставалось 400 -500 тысяч. В первый блокадный Новый год в город привезли тысячу елей — их установили в школах, детских садах, театрах и домах культуры. В школах и Дворце пионеров устраивали детские утренники.

«Сегодня нам сказали, что в пять часов будем встречать Новый год в школе № 4. Там был большой концерт и елка из сосны… А потом был обед. Дали суп из чечевицы, две котлеты с макаронами и какое-то желе, очень вкусное. Все очень вкусно. Хорошо все-таки в школе», — писал, по данным aif.ru, в ученической тетради четвероклассник 370-й ленинградской школы Юра Байков.

С приближением нового 1943 года ситуация в городе немного улучшилась: пошли трамваи, в театрах шли спектакли, улучшилось питание.

«Мы получили в декабре 1942 года хлеба по карточкам: рабочие — 500 граммов, служащие — 400 граммов, и 400 граммов дали тогда иждивенцам и детям. 22 декабря выдали даже масло, чего мы не видели: 200 г получили рабочие по карточкам, а дети и служащие — по 100 граммов. Кроме этого, всем категориям выдали сухофрукты — это было уже совсем другое настроение», — цитирует aif.ru работавшую учительницей в школе № 161 Надежду Строгонову.

Застолье с кипятком в бокалах на день рождения

Фото: ТАСС

Даже в самые страшные дни блокады — в холод и отсутствие света — родители старались отмечать дни рождения своих детей.

Особенно было сложно в самом голодном 1942 году. Однако счастливые и благодарные дети именно такие непростые дни рождения запомнили до конца жизни.

«В этот день мама и тетя Ида, сами с трудом державшиеся на ногах, устроили мне праздник. Их силу воли и мудрость я смогла оценить только спустя годы. Мои дорогие взрослые пытались всеми доступными для них средствами сохранить мою жизнь и психику. Они хотели хотя бы на один день отвлечь меня от ужасной действительности», — опубликовала газета «Санкт-Петербургские ведомости» воспоминания юной именинницы Берты Китайчик в 2018 году.

Девочке исполнялось 12 лет 14 февраля.

«Утром мне вместе с поздравлением вручили подарки — салфеточку и нитки для вышивания. Было организовано и „застолье“. В центр стола, накрытого скатертью, поставили блюдо студня, сваренного из столярного клея, а по краям разместили три блюдечка, на каждом из которых лежало по маленькому кусочку хлеба. Рядом стояли кружки», — вспоминала ленинградка.

Близкие даже пригласили девочке гостей — они, изможденные, мечтали о праздничном стакане кипятка — в то время его еще называли «блокадным чаем». Дефицита в воде не было, но проблемой скоро стала возможность ее доставать.

С конца 1941 года в блокадном Ленинграде централизованный водопровод полностью перестал работать, жители могли брать воду только из рек и каналов — а это значит, что изможденным голодом, слабым людям приходилось тащить тяжелые ведра на себе. Так что подогретый на еле теплой буржуйке «чай» доставался непросто.

«Как завороженная смотрела я на свой кусочек хлеба. И когда мама с тетей отвлеклись, рука сама потянулась к нему. Я съела хлеб раньше времени, чем нарушила торжество момента. Мама сделала вид, что не заметила. Тетя Ида обиделась, а мне было стыдно. Но вся эта неловкость продолжалась не очень долго. Мы посмотрели друг на друга и одновременно рассмеялись. Первый смех за долгие, страшные зимние дни блокады! Он означал, что мы живы, будем жить и это ужасное время обязательно закончится», — верила девочка.

Особый праздник — 23 февраля

Фото: © РИА Новости / Борис Кудояров

В годы блокады 23 февраля было Днем Красной Армии. Современное название праздника «День защитника Отечества» появилось только в 1995 году.

«В Ленинграде уже стало правилом отмечать праздники радиомитингами. Сегодня, в день 25-й годовщины Красной Армии, первым у микрофона выступил командующий Ленинградским фронтом генерал-полковник Л. Говоров. Затем слово было предоставлено командующему Краснознаменным Балтийским флотом вице-адмиралу В. Трибуцу. Его сменил старшина роты И. Лапшов, удостоенный звания Героя Советского Союза за мужество, проявленное при прорыве блокады Ленинграда. От имени своих боевых друзей он заверил ленинградцев, что защитники города будут и впредь сражаться с врагом мужественно и самоотверженно», — писал в книге «Блокада день за днем» Абрам Буров.

Этот праздник напоминал, что город не один, за ним страна и ее лучшая армия. В особый для нее год нынешний День защитника Отечества надо было отметить с размахом, поэтому в 1943-м в Ленинградском Доме Красной Армии открылась юбилейная выставка.

Художники и скульпторы представили портреты фронтовиков и рабочих — от масштабных полотен до набросков, сделанных с натуры. Главным экспонатом стала картина, запечатлевшая встречу воинов Ленинградского и Волховского фронтов 18 января 1943 года. Художники Валентин Серов, Иосиф Серебряный и Анатолий Казанцев написали полотно всего за один месяц.

Воскресники и доклады на 8 Марта

Фото: www.gettyimages.com/Sovfoto / Contributor

Март 1942 года — один из самых тяжелых периодов блокады.

Накануне праздника, 7-го числа, было проведено торжественное заседание, посвященное ХХХII Международному женскому дню, на котором прочли доклад «Великая отечественная война и Международный женский день» и премировали 30 ленинградских ударниц.

Сами девушки тоже выступали. Они читали доклады о поставленных женщинами задачах для достижения общей Победы.

В сам праздник газета «Ленинградская правда» напечатала фотографии этих ударниц и манифест патриотам. Женщинам действительно требовалась поддержка 8 Марта, ведь этот праздник выпал на время очистки улиц города к весне.

«В этот праздничный день у ленинградок было много работы. 8 Марта в городе проводились два воскресника: один по очистке города от снега и грязи, второй — по разборке и доставке писем», — писал Буров.