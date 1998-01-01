Жители российской глубинки замерзают в домах из-за нехватки дров

, 1:52 Репортаж 110

Печи топят дровами, стоимость которых бывает, превышает доход семьи за месяц. Как выжить?

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Погода 3423

Холодная зима для глухих деревень — настоящая проблема. Тут цель одна — не замерзнуть. Газификация, чем дальше от райцентров, тем ниже.

Павел Рыбаков не видит лиц людей, которые подарили ему так необходимое зимой тепло, но без этой помощи незрячий пенсионер не дотянул бы до весны.

— А пенсия у вас какая?

— Восемнадцать, не напокупаешься дров, в лавку пойдешь, на тысячу возьмешь собаке, да чуть-чуть себе да и все.

Волонтеры уже несколько лет собирают деньги на дрова. Но охватить всех желающих не получается. Только в Тверской области тысячи замерзающих.

— Порядка 85 деревень, куда мы уже привезли дрова и еще порядка 200 от деревень, где проживают одинокие пенсионеры, — рассказал руководитель благотворительного проекта Николай Романенко.

Проблема, касается не только глубинки. Ленинградская область, всего 100 километров от Северной столицы. Екатерина Докукина считает каждое полено. В однокомнатной квартире в старом деревянном доме ее ждут муж и пятеро детей. Пока старшие в школе, топят только одну печку. Жизненно важные поленья нужно экономить. Прошлой зимой они закончились.

На двери единственной комнаты висит номер местного педиатра, постоянно замерзающие дети болеют, почти у всех — проблемы с легкими. К приходу старших — Николай Докукин затапливает вторую печь. Непозволительная роскошь. Семеро человек живут, по словам Екатерины на 6 тысяч рублей в месяц. В нескольких километрах от их дома есть магазин дров, где дефицита не чувствуется. Вязанки на любой вкус и кошелек.

— Есть бюджетные дрова от 2,5 тысяч за машину-это рейка. Отходы с пилорамы, горбыль 3,5. Самые дорогие это береза в районе 10 тысяч рублей, — говорит владелец магазина Сергей Пари.

Но для семьи это фантастическая сумма. В России существует дровяная субсидия, но те на кого она рассчитана о ней либо не знают, либо не могут воспользоваться.

— Это достаточно сложный и запутанный для обычного человека механизм получения. Льгот субсидий по покупке дров, в большинстве регионов необходимо сперва заплатить за дрова, а потом получить компенсацию, — пояснил доцент кафедры Государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Алексей Яшкин.

Чиновники на местах не спешат искать нуждающихся и помогать с оформлением документов. Видимо надеются на волонтеров, а именно они спасают жизни тех, кому не хватает на самое необходимое. Пенсионерка и два ее сына инвалида однажды пустили в растопку собственный дом.

— На чердаке был старый пол и мы все полы перепилили и пережгли, когда не было дров, — рассказала пенсионерка Людмила Гусева.

Этим семьям, повезло, владелец местной лесопилки, уже несколько лет дарит им по машине дров каждую зиму. Тяжелее всего, признается пенсионерка, смотреть в окно на то, как исчезают поленья и гадать — хватит или нет.

Когда кончится поленница пенсионерка и два ее сына инвалида просто замерзнут, буквально в 15 метрах от старенького домика, находится газораспределительная подстанция, провести трубу и установить современное оборудования стоит 250 — 300 тысяч рублей таких денег у семьи нет.

Уже давно чиновники говорят о том, что процесс получение субсидии надо упростить. И обязать местные власти самим находить тех, кому не хватает средств даже на вязанку дров. Но пока спасение замерзающих, дело рук самих замерзающих.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что пользователи интернета спасли вологодскую пенсионерку от холода и долговой ямы.

Тема:
Погода 3423
17 дек
Синоптики рассказали, когда закончатся морозы
17 дек
На Москву опустился «морозный туман», а в Петербурге обещают метели и заморозки
14 дек
Аэропорт Волгограда не принимает рейсы из-за сильной метели
14 дек
Из-за снегопада в Москве задержали около 30 авиарейсов
13 дек
Мощный снегопад парализовал работу столичных аэропортов
11 дек
Жители Ивановской области шокированы «черным» снегом — фото
10 дек
Развитие шизофрении может зависеть от месяца рождения — исследования
10 дек
Снежный шторм погасил свет в домах 300 тысяч американцев
9 дек
«Снежный удар» ожидает москвичей
9 дек
Из-за прорыва теплотрассы тысячи жителей Барнаула остались без отопления в мороз

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

7:48
У Порошенко и Климкина нашлись родственники с российским гражданством
7:42
Альбина Джанабаева: «Главное — оставлять за порогом артистические штучки»
7:36
Рост цен на топливо может отразиться на стоимости продуктов в магазинах
7:30
Дарья Глушакова об угрозах мужа: «Боюсь за себя и за жизнь детей!»
7:23
Кинокритики назвали лучшие фильмы ужасов 2018 года
7:15
Леша Свик — о вредных привычках, романах с фанатками и концерте в Екатеринбурге
7:08
Картина Хабенского «Собибор» не вошла в шорт-лист «Оскара»
7:01
Видео: 10 лучших серий сериала «След» в 2018 году
6:53
Юлия Тимошенко предупредила об «эпохальной авантюре» Петра Порошенко
6:49
Ансамбль Росгвардии снимает клип на Красной площади на песню «Last Christmas»
6:33
Песни про зайцев могло и не быть: Почему Юрия Никулина не хотели брать в кино
6:22
Видео: Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма
6:11
Госавтоинспекция предложила отодвинуть билборды от проезжей части
6:00
Моника Беллуччи назвала имя своего нового возлюбленного
5:43
Фото: Странные вещи, которые девушки находят в ванных своих парней
5:29
Поклонники Басты обеспокоены состоянием здоровья музыканта
5:15
Лайфхак: Как сэкономить на винтажных приглашениях на свадьбу
5:00
Минобороны показало видео испытаний военного корвета «Громкий»
4:34
Археологи пришли к выводу, что коровы принимали участие в создании Стоунхенджа
4:12
Поел и разбогател: Американец за ужином нашел в устрице жемчужину

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал лидирует по длительности просмотра!

По данным Mediascope на декабрь 2018 года, все россияне, в возрасте от 25 до 59 лет, второй год подряд отдают явное предпочтение Пятому каналу по продолжительности просмотра всего суточного контента.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» — лидер российского телеэфира!

10 декабря показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 11,6% в аудитории «Все 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама