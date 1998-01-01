Жители российской глубинки замерзают в домах из-за нехватки дров

Холодная зима для глухих деревень — настоящая проблема. Тут цель одна — не замерзнуть. Газификация, чем дальше от райцентров, тем ниже.

Павел Рыбаков не видит лиц людей, которые подарили ему так необходимое зимой тепло, но без этой помощи незрячий пенсионер не дотянул бы до весны.

— А пенсия у вас какая?

— Восемнадцать, не напокупаешься дров, в лавку пойдешь, на тысячу возьмешь собаке, да чуть-чуть себе да и все.

Волонтеры уже несколько лет собирают деньги на дрова. Но охватить всех желающих не получается. Только в Тверской области тысячи замерзающих.

— Порядка 85 деревень, куда мы уже привезли дрова и еще порядка 200 от деревень, где проживают одинокие пенсионеры, — рассказал руководитель благотворительного проекта Николай Романенко.

Проблема, касается не только глубинки. Ленинградская область, всего 100 километров от Северной столицы. Екатерина Докукина считает каждое полено. В однокомнатной квартире в старом деревянном доме ее ждут муж и пятеро детей. Пока старшие в школе, топят только одну печку. Жизненно важные поленья нужно экономить. Прошлой зимой они закончились.

На двери единственной комнаты висит номер местного педиатра, постоянно замерзающие дети болеют, почти у всех — проблемы с легкими. К приходу старших — Николай Докукин затапливает вторую печь. Непозволительная роскошь. Семеро человек живут, по словам Екатерины на 6 тысяч рублей в месяц. В нескольких километрах от их дома есть магазин дров, где дефицита не чувствуется. Вязанки на любой вкус и кошелек.

— Есть бюджетные дрова от 2,5 тысяч за машину-это рейка. Отходы с пилорамы, горбыль 3,5. Самые дорогие это береза в районе 10 тысяч рублей, — говорит владелец магазина Сергей Пари.

Но для семьи это фантастическая сумма. В России существует дровяная субсидия, но те на кого она рассчитана о ней либо не знают, либо не могут воспользоваться.

— Это достаточно сложный и запутанный для обычного человека механизм получения. Льгот субсидий по покупке дров, в большинстве регионов необходимо сперва заплатить за дрова, а потом получить компенсацию, — пояснил доцент кафедры Государственного и муниципального управления РЭУ имени Г. В. Плеханова Алексей Яшкин.

Чиновники на местах не спешат искать нуждающихся и помогать с оформлением документов. Видимо надеются на волонтеров, а именно они спасают жизни тех, кому не хватает на самое необходимое. Пенсионерка и два ее сына инвалида однажды пустили в растопку собственный дом.

— На чердаке был старый пол и мы все полы перепилили и пережгли, когда не было дров, — рассказала пенсионерка Людмила Гусева.

Этим семьям, повезло, владелец местной лесопилки, уже несколько лет дарит им по машине дров каждую зиму. Тяжелее всего, признается пенсионерка, смотреть в окно на то, как исчезают поленья и гадать — хватит или нет.

Когда кончится поленница пенсионерка и два ее сына инвалида просто замерзнут, буквально в 15 метрах от старенького домика, находится газораспределительная подстанция, провести трубу и установить современное оборудования стоит 250 — 300 тысяч рублей таких денег у семьи нет.

Уже давно чиновники говорят о том, что процесс получение субсидии надо упростить. И обязать местные власти самим находить тех, кому не хватает средств даже на вязанку дров. Но пока спасение замерзающих, дело рук самих замерзающих.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что пользователи интернета спасли вологодскую пенсионерку от холода и долговой ямы.