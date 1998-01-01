Награждены отличившиеся российские сотрудники военной полиции в Сирии

Командование российской военной полиции наградило лучших солдат и офицеров, которые несут службу в Сирии. В их зоне ответственности — наши авиабаза Хмеймим и порт Тартус. Но одна из главных задач — сопровождение гуманитарных грузов и обеспечение порядка на коридорах для беженцев.

В Сирии бойцов военной полиции России считают героями — зачастую им приходилось рисковать собственными жизнями.

— Были такие моменты, когда на самом деле, на сердце щекотало. Ездили по склонам, с одной стороны думаешь — что и врага нужно пресечь, чтобы сохранить и себе жизнь и жизнь охраняемого объекта. Слава богу, что прошло все хорошо, без каких-либо потерь, а задачу выполнили на все 100 процентов, — сказал старший инспектор взвода военной полиции Константин Лукомин.

После окончания боевых действий российские военные полицейские контролируют порядок в зоне деэскалации в провинции Идлиб и в труднодоступной горной местности — у Голанских высот.