Большая пресс-конференция Владимира Путина: прямая трансляция

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Глава государства отвечает на вопросы журналистов и подводит итоги 2018 года.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 39

Трансляция окончена

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина проходит в московском Центре международной торговли. На встречу с главой государства прибыли журналисты из разных регионов страны. В обшей сложности Кремль аккредитовал 1702 репортеров. На пресс-конференции будут подняты самые разные темы, касаемые как внутренней повестки, так и отношений с другими странами. Ожидается, что Владимир Путин выскажется по поводу отношений России с США и Украиной, курса валют, проблем в регионах, оружии. Будут затронуты и вопросы социальной политики: рост цен, размер зарплат, помощь многодетным семьям и многое другое.

Итогом общения российского лидера с журналистами станут поручения президента по поднятым вопросам ведомствам, министерствам и региональным властям.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин готовился к большой пресс-конференции всю неделю: освежал актуальные данные по актуальным темам и ознакомился с цифрами.

— Это традиционная работа и с ведомствами, и справочные материалы, — отметил представитель Кремля.

Пресс-конференции российского президента всегда пользуются популярностью у граждан. В прошлом году за общением Путина с журналистами следили 7,1 миллиона телезрителей. На конференции, которая длилась почти четыре часа, президент ответил на 65 вопросов. Главу государства спрашивали о предстоящих выборах, допинговом скандале в преддверии Олимпийских игр, отношениях России с другими странами. Не обошлось и без шуток.

Все наиболее интересные заявления и яркие события большой пресс-конференции президента России Владимира Путина 20 декабря 2018 года смотрите в материале Пятого канала.

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина 39
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