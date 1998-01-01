Украинцы собрались под стенами Рады в знак протеста против переименования УПЦ

Сотни православных верующих собрались на молебен под стенами Верховной Рады в знак протеста против переименования Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что люди продолжают приходить к зданию Парламента, несмотря на снежную и ветреную погоду. Они молятся, чтобы депутаты не принимали антицерковные законопроекты и не устраивали тем самым церковный переворот.

Полиция наблюдает за ситуацией.

Ранее Пятый канал сообщал, что УПЦ лишила сана и предала анафеме двух митрополитов-раскольников, принимавших участие в «объединительном соборе» под эгидой Константинопольского патриархата.