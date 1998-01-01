УПЦ лишила сана двух митрополитов-раскольников

Каноническая Украинская православная церковь на своем синоде решила лишить сана и предать анафеме двух митрополитов. Священники поплатились за участие в так называемом «объединительном соборе» под эгидой Константинопольского патриархата, сообщает ТАСС.

Митрополит Симеон был главой Винницкой и Барской епархии УПЦ, теперь его должность занимает архиепископ Бороднянский Варсонофий. Вторым опальным митрополитом стал Переяслав-Хмельницкий епископ и викарий Киевской митрополии, Александр. На его место назначен архимандрит Дионисий.

— Это является уклонением в раскол, грубым нарушением архиерейской присяги, постановления Собора епископов Украинской православной церкви от 13 декабря и решения священного синода УПЦ от 7 декабря 2018 года, — говорится в официальном заявлении синода.

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