Путин считает необходимым введение ответственности в интернете

В ходе большой пресс-конференции Владимира Путина обсуждались самые разные вопросы. В том числе затронули тему интернета, наказания за репосты, попыток ввести цензуру в сферу культуры. Президент призвал никого огульно не обвинять, но и не забывать об уважении — к людям и законам.

Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит уже в 14-й раз. Первый раз такой формат опробовали в 2001 году, тогда встреча продолжалась всего полтора часа, и в ней приняли участие 500 журналистов. Сегодня журналистов в три раза больше, в основном они приехали из регионов, для них это возможность задать вопросы, которые волнуют людей на местах.

Сколько продлится общение, пока не известно. Самой продолжительной стала пресс-конференция 2008 года: 4 часа 40 минут.

В этом году россиян больше всего волнуют вопросы экономики, реализации нацпроектов, отношений с Украиной. Уже затронули ряд важных международных тем, в том числе — угрозу ядерного противостояния.

Зашла речь и о состоянии отечественно промышленности и темпах ее роста. Путин отметил, что показатели сегодня позитивные: по всем пунктам, будь то переработка или производство — значительный подъем. Однако, несмотря на это, уровень поддержки промышленников сегодня президент считает, недостаточным. И государство намерено в ближайшие годы это изменить.

Ранее Пятый канал публиковал видео большой пресс-конференции 2018 года, а также главные заявления Владимира Путина.