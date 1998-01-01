Сирийские беженцы возвращаются на родину через гуманитарный коридор

Сирия сейчас переживает новый виток истории — поселки, пустующие после освобождения от боевиков, занимают беженцы. Для них — это новый дом, в котором они готовы начать жизнь с нуля.

Гуманитарный коридор в Идлибской зоне деэскалации ежедневно пересекают несколько сотен человек. Задача сотрудников пропускного пункта выслушать каждого, с целью узнать, что сейчас происходит на территории, захваченной террористами. Ситуация крайне напряженная. По словам беженцев, там свирепствует эпидемия гриппа.

— Оказывается первая медицинская помощь, населению которое пересекает границу Идлибской зоны, выдается гуманитарная помощь в виде горячей пищи, был увеличен ассортимент зимней одежды, которая выдается беженцам — это вещи детские, женские и мужские различных размеров для разных возрастов. Все предусмотрено для того, чтобы оказать первую помощь, — сообщил представитель ЦПВС Павел Матренинский.

Проблема пока остается только с работой, найти ее удается пока не всем беженцам. Но по словам местных властей, ситуация скоро изменится. В поселках приграничной зоны открываются заводы и магазины, начинаются стройки.