Шестая попытка спасти рабочих из горящей шахты в Соликамске не увенчалась успехом

, 2:31 Видео 194

Горноспасателям не удалось добраться до места, где могут находиться рабочие.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Пожар в шахте Соликамска 11

Шестая попытка вытащить из полыхающей шахты «Уралкалия» оставшихся рабочих не привела к успеху. Спасателям не удалось спуститься за людьми по причине технической невозможности. Дело в том, что из-за пожара были повреждены конструкции, которые заблокировали единственный путь, который вел к месту, где могли оставаться девять рабочих.

— Лестница в 13 метрах от полка остановилась. Дальше она упирается в кабельные конструкции, ниже спуск невозможен. Бадья упирается в бетоноприемники, конструкция которых отошла от стенки выработки и наклонилась, накренилась. Бадья также упирается, есть угроза опрокидывания бадьи с людьми. Спуск на полог проходческий на этот момент невозможен из-за изменений конструкции ствола, ввиду продолжающегося горения и задымления, — сообщил Алексей Пестов — руководитель березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда, который непосредственно руководит спасательной операцией.

По его словам, шансы на выживание заблокированных в задымленном шахтном стволе «Уралкалия» людей, стремятся к нулю. Тем не менее, горноспасатели собираются еще в течение двух часов дистанционно подавать огнетушащий состав в зону пожара в шахте в Соликамске.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что представитель «Уралкалия» назвал предварительную причину пожара в шахте Соликамска. По его словам, вероятнее всего, возгорание могло возникнуть из-за проведения ремонтных работ в строящемся стволе шахты. Днем 22 декабря там загорелась монтажная пена или строительный мусор. В это время в ее стволе находились 17 человек, восемь из них смогли выбраться наружу. Еще девять человек оказались заблокированными под землей.

Тема:
Пожар в шахте Соликамска 11
23 дек
Губернатор Пермского края выразил соболезнования близким рабочих на шахте в Соликамске
22 дек
Представитель «Уралкалия» назвал предварительную причину пожара в шахте Соликамска
22 дек
Эксклюзивные кадры работы горноспателей у горящей шахты в Соликамске
22 дек
МЧС усиливает группировку по спасению рабочих в шахте Соликамска
22 дек
Первое видео с места пожара в шахте Соликамска, где заблокированы девять человек
22 дек
Шансы найти живыми рабочих в шахте Соликамска минимальны
22 дек
Список заблокированных из-за пожара в шахте Соликамска горняков
22 дек
Стала известна предварительная причина пожара на руднике в Соликамске
22 дек
Девять горняков находятся в зоне пожара в шахте «Уралкалия»
22 дек
На шахте в Соликамске произошел пожар

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

4:29
Гражданская жена Осина намерена засудить Разина из-за слов о смерти певца
4:06
Киану Ривз признался, что мечтает сыграть Росомаху
3:44
Видео: Бразилец-братан покорил соцсети, спев с Киркоровым хит 2018 года
3:19
Губернатор Пермского края выразил соболезнования близким рабочих на шахте в Соликамске
2:56
«Его обидели?»: Лоза не понял солиста «Бумбокса», назвавшего Россию «черной дырой»
2:31
Шестая попытка спасти рабочих из горящей шахты в Соликамске не увенчалась успехом
1:59
Ученые обнаружили уникальный астероид, который светится 24 часа в сутки
1:26
Украинцы продолжают массово уезжать из страны
0:55
Десятки Дедов Морозов поздравили Пятый канал в самом сердце Петербурга
0:40
Нюша срочно прервет декретный отпуск
0:19
«Что из нее вырастет?» — Бородину раскритиковали за избалованную дочь
23:45
Карелия стала еще ближе: Курортное направление шагнуло на новый уровень
23:26
Спецпредставитель США по борьбе с ИГ* подал в отставку из-за спора с Трампом
22:51
Представитель «Уралкалия» назвал предварительную причину пожара в шахте Соликамска
22:39
Определились победители Всероссийской спортивной акции «Уличный красава»
22:20
«Сделала, да как!»: Тарасова о победном четверном лутце Щербаковой
21:57
«Убивали своими руками»: Анита Цой винит себя в тяжелой болезни матери
21:31
«Wi-Fi есть и с животными можно!» — первые впечатления пассажиров «Ласточки»
20:59
Во Франции идет шестой акт пьесы «Желтые жилеты» — видео
20:33
Актриса сериала «Две судьбы-2» госпитализирована с серьезным переломом в Москве

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал — лидер в развитии!

2018 год войдет в историю Пятого канала, как год Легендарного телевидения и его 80-летия. С этой значимой во всех смыслах датой совпали важные изменения на канале: интенсивное развитие, рост доли и финансовых показателей, многочисленные награды.

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» не даёт россиянкам уснуть!

В понедельник, 17 декабря, показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 12,8% в аудитории «Женщины 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама