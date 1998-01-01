Шестая попытка спасти рабочих из горящей шахты в Соликамске не увенчалась успехом

Шестая попытка вытащить из полыхающей шахты «Уралкалия» оставшихся рабочих не привела к успеху. Спасателям не удалось спуститься за людьми по причине технической невозможности. Дело в том, что из-за пожара были повреждены конструкции, которые заблокировали единственный путь, который вел к месту, где могли оставаться девять рабочих.

— Лестница в 13 метрах от полка остановилась. Дальше она упирается в кабельные конструкции, ниже спуск невозможен. Бадья упирается в бетоноприемники, конструкция которых отошла от стенки выработки и наклонилась, накренилась. Бадья также упирается, есть угроза опрокидывания бадьи с людьми. Спуск на полог проходческий на этот момент невозможен из-за изменений конструкции ствола, ввиду продолжающегося горения и задымления, — сообщил Алексей Пестов — руководитель березниковского отдельного военизированного горноспасательного отряда, который непосредственно руководит спасательной операцией.

По его словам, шансы на выживание заблокированных в задымленном шахтном стволе «Уралкалия» людей, стремятся к нулю. Тем не менее, горноспасатели собираются еще в течение двух часов дистанционно подавать огнетушащий состав в зону пожара в шахте в Соликамске.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что представитель «Уралкалия» назвал предварительную причину пожара в шахте Соликамска. По его словам, вероятнее всего, возгорание могло возникнуть из-за проведения ремонтных работ в строящемся стволе шахты. Днем 22 декабря там загорелась монтажная пена или строительный мусор. В это время в ее стволе находились 17 человек, восемь из них смогли выбраться наружу. Еще девять человек оказались заблокированными под землей.