Губернатор Пермского края выразил соболезнования близким рабочих на шахте в Соликамске

Губернатор Пермского края Максим Решетников на своей страничке в Instagram выразил соболезнования родным и близким рабочих, которые оказались заблокированными в шахте в Соликамске. По его словам, шансов на спасение людей — нет.

— Было сделано все возможное для вызволения 9 строителей из шахты. Шесть попыток добраться и остановить открытый огонь. Спасатели говорят, шансов нет. Искренне соболезную семьям и близким. Окажем всю возможную помощь родным и близким, какая потребуется Отдал соответствующие распоряжения министерствам. Борьба с пожаром в шахте продолжается, — написал Максим Решетников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Решетников (@reshetnikovmg) 22 Дек 2018 в 3:48 PST

Отмечается, что к 5 часам утра по местному времени задействованная в спасательной операции на пермской шахте группировка усилилась тремя военизированными горноспасательными отрядами МЧС из Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора Пермского края.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что шестая попытка вытащить из полыхающей шахты «Уралкалия» оставшихся рабочих не привела к успеху. Спасателям не удалось спуститься за людьми, так как из-за пожара были повреждены конструкции, которые заблокировали единственный путь, который вел к месту, где могли оставаться девять рабочих.