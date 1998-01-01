В Сирии празднуют первое за несколько лет Рождество без войны

Рождество этой ночью отметили и в Сирии. В арабской республики торжество по традиции проходит с восточным колоритом. Иллюминация и убранство на улицах не такое богатое, как в европейских городах — но карнавал, на который съезжаются тысячи участников, создает особое настроение. Пожалуй, самый мирный праздник объединил и христиан и мусульман.

Сирийский гимн звучит прежде, чем американская Jingle Bells — такова традиция. Молодежь на знакомую мелодию реагирует мгновенно — вытягивается по стойке смирно, отдает честь.

Все, что тут происходит в канун Рождества никак не стыкуется, со стереотипными представлениями о Сирии. Здесь, на Ближнем Востоке главный христианский праздник отмечают не только христиане, но и мусульмане. Для одних это — день рождения Иисуса Христа, для других — пророка Исы. И все фотографируются под елками. Все ждут от праздника волшебства.

— Мы хотим жить в мире и согласии, забыть про все войны и разногласия и грусть. Вот это настоящая реальность моей страны, наслаждайтесь этим! — сказала жительница старого Дамаска и прихожанка христианской церкви, Жизель Жожос.

Старый Дамаск за одну ночь засверкал тысячами огней. Первое Рождество после войны празднует каждый.

Рождество в Сирии это всегда очень шумно, очень красочно и очень многолюдно. В каждом крупном городе проходит карнавал. И вот сегодня, в Дамаске, первое такое шествие проводят местные скауты!

— Мы пройдем большой путь, мимо ворот Баб Тума и сквер Аббасидов, где находится большая рождественская ель. Это послание старого Дамаска всему миру, — рассказала организатор проекта Рейн Аль Мейла.

От барабанного боя дрожали стекла. Все, кто не знал об этом параде, услышали его издалека и высыпали на улицы. Повсюду продавалась шаурма, которая, кстати, в Дамаске, зовется шавермой. В таком режиме процессия прошла через весь старый город и новый центр.

— Это великий момент для всей моей страны Сирии, и я хочу, чтобы вы радовались вместе с нами, я хочу передать спасибо России за этот момент, — поделился эмоциями студент университета г. Дамаск Мессар Махфуз.

— Я очень счастлива и восхищена тем, что происходит. Я надеюсь, настроение у меня не испортится, — говорит студентка университета Дамаск Зейна.

Похожие шествия были организованы в Латакии и в Алеппо. В экономической столице Сирии праздничные гуляния прошли вблизи главных христианских храмов. В «Каниси Наби Ильяс» или в церкви Ильи Пророка на богослужение собрались сотни людей.

— Наша страна, страна мира! Нет войне! Это все для мира. Мы работаем для мира сегодня!

Ранее Пятый канал рассказывал, что сирийские дети получили новогодние подарки от юнармейцев.