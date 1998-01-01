Силы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили атаку нескольких ракет. Инцидент произошел во вторник, 25 декабря, в провинции Дамаск.

О том, что сирийским ПВО пришлось противостоять попытке атаки с воздуха, сообщило государственное телевидение страны. Также стало известно о том, что в провинции произошло несколько взрывов, однако их источник пока не установлен. Как сообщает РИА Новости, сирийские СМИ ведут прямую трансляцию отражения воздушной атаки.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Сирии отпраздновали первое за несколько лет Рождество без войны.