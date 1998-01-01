МИД РФ призвал западных кураторов Украины урезонить правящий в Киеве режим

МИД РФ призывает западных кураторов Киева воздержаться от участия в возможной новой провокации в Керченском проливе, заявила в среду, 26 декабря, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

— Мы рассчитываем, что западные кураторы Украины не только воздержатся от участия в этой абсолютно безумной инициативе, но и найдут способы урезонить правящий режим в Киеве и заставить его отказаться от принятия опрометчивых шагов, которые могут привести к очередному витку эскалации в регионе, — заявила Захарова.

Ранее Пятый канал сообщал, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил о намерении Киева осуществить новый проход украинских судов через Керченский пролив.