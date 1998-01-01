Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, 26 декабря, в интервью Пятому каналу рассказал о погоде на ближайшие три дня.

Температура воздуха в городе уже достигла отрицательных значений и продолжает понижаться до -1-3 градусов. Более холодные сутки ожидаются 27–28 декабря. Столбик термометра опустится до -5 градусов в Петербурге. В Ленинградской области от -5 до -10 градусов, в отдельных районах при прояснениях до 13-15 градусов мороза.

С 29 декабря температура воздуха в регионе вновь начнет повышаться. Вполне вероятно, что столбик термометра достигнет 0 градусов. Это вызвано приходом теплой воздушной массы с запада. Снег синоптики обещают в течение всех предновогодних дней.

Такого количества осадков, что выпало прошлой ночью, специалисты не прогнозируют. Во всех районах Петербурга и Ленинградской области ожидается небольшой и умеренный снег, который не будет таять.

Ранее Пятый канал сообщил, что непогода в России привела к тотальным пробкам и массовым ДТП.