Список пострадавших в результате обрушения подъезда в Магнитогорске

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В результате хлопка газа в жилом доме в Магнитогорске в ночь на 31 декабря подъезд девятиэтажки обрушился полностью. К настоящему времени известно о четырех погибших и еще четырех госпитализированных, среди которых есть ребенок, предположительно в крайне тяжелом состоянии.

Список пострадавших:

1. Сергей Г., 2005 года рождения

2. Андреенко, 1962 года рождения

3. Рашид К., 1966 года рождения

4. Любовь Г., 1953 года рождения

Известно, что подъезде проживало около 120 человек. Как сообщил СМИ ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский, известна судьба 52 человек, 28 из которых вышли на связь. Спасатели продолжают разбирать завалы обрушившегося подъезда в поисках людей. На месте ЧП также вылетели кинологи. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова уже прибыли на место происшествия.