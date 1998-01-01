Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 2 января, рассказал Пятому каналу, какая погода установится на территории РФ в ближайшие дни.

На Европейской территории России в четверг большая часть Северо-Западного Федерального Округа будет находиться во власти двухядерной циклонической депрессии, генерирующей массивы снеговых туч. Кроме того в тыл этим атмосферным вихрям задуют холодные северные ветры и температура начнет понижаться. Днем температура воздуха на Русском Севере -10…-15 градусов, вечером уже до 15…20 мороза, на остальной территории округа -4…-9 градусов, на юго-западе -1…-6.

В Предуралье, Волго-Вятском регионе и Среднем Поволжье синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, по которой будет «скользить» фронтальный раздел, сопровождаемый полями слоистой облачности, небольшими очаговыми снегопадом и повышением температурного фона до -4…-9 градусов, на берегах Волги до -1…-6.

Обстановка в атмосфере Центральной России и Черноземье будет определяться активным циклоном с запада, поэтому день обещает быть снежным, но пока относительно теплым для января, 0…-5 градусов.

На Юге России в области теплого сектора циклона будет пасмурно, пройдут осадки, в дневные часы в междуречье Волги и Дона 0…-5 градусов, на остальной территории до +3…+8, на черноморском побережье Крыма и Кавказа местами до 11 тепла.

На Чукотке из-за тыла циклона местами пройдут заряды снега, на побережье -30…-35 градусов, в континентальных районах похолодает до 35…40 мороза.

На Колыме, напротив, день обещает быть относительно погожим, днем на побережье -18…-23 градуса, в континентальных р-нах до -32…-37.

На Камчатке, на орбите тихоокеанского циклона, пройдут снегопады, днем на побережье -7…-12 градусов, в районах -20…-25 градусов.

В Якутии лишь местами по северу, в зоне атмосферного фронта возможен небольшой снег, в центре и на юге республики днем осадки маловероятны, днем потеплеет до -22…-27 градусов, на северо-востоке местами до 28…33 холода.

Сахалин окажется под опекой погожего антициклона, днем -2…-7 градусов.

А вот Курилы зацепит спиралью снеговых туч циклон, 0…-5 градусов.

На юге Дальнего Востока все спокойно, благодаря маньчжурскому антициклону, будет солнечно и без осадков. В Амурской области, Еврейском автономном округе и Хабаровском крае -11…-16 градусов, в Приморье -7…-12.

Ранее Пятый канал сообщил, что средняя температура за 2018 год в Москве превысила климатическую норму.