Какая погода будет в России до Рождества — синоптики

, 18:57 141

На Европейской территории России ожидается похолодание.

Фото: Известия/ Зураб_Джавахадзе

Тема:
Погода 3475

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в среду, 2 января, рассказал Пятому каналу, какая погода установится на территории РФ в ближайшие дни.

На Европейской территории России в четверг большая часть Северо-Западного Федерального Округа будет находиться во власти двухядерной циклонической депрессии, генерирующей массивы снеговых туч. Кроме того в тыл этим атмосферным вихрям задуют холодные северные ветры и температура начнет понижаться. Днем температура воздуха на Русском Севере -10…-15 градусов, вечером уже до 15…20 мороза, на остальной территории округа -4…-9 градусов, на юго-западе -1…-6.

В Предуралье, Волго-Вятском регионе и Среднем Поволжье синоптическая ситуация обусловится западной периферией антициклона, по которой будет «скользить» фронтальный раздел, сопровождаемый полями слоистой облачности, небольшими очаговыми снегопадом и повышением температурного фона до -4…-9 градусов, на берегах Волги до -1…-6.

Обстановка в атмосфере Центральной России и Черноземье будет определяться активным циклоном с запада, поэтому день обещает быть снежным, но пока относительно теплым для января, 0…-5 градусов.

На Юге России в области теплого сектора циклона будет пасмурно, пройдут осадки, в дневные часы в междуречье Волги и Дона 0…-5 градусов, на остальной территории до +3…+8, на черноморском побережье Крыма и Кавказа местами до 11 тепла.

На Чукотке из-за тыла циклона местами пройдут заряды снега, на побережье -30…-35 градусов, в континентальных районах похолодает до 35…40 мороза.

На Колыме, напротив, день обещает быть относительно погожим, днем на побережье -18…-23 градуса, в континентальных р-нах до -32…-37.

На Камчатке, на орбите тихоокеанского циклона, пройдут снегопады, днем на побережье -7…-12 градусов, в районах -20…-25 градусов.

В Якутии лишь местами по северу, в зоне атмосферного фронта возможен небольшой снег, в центре и на юге республики днем осадки маловероятны, днем потеплеет до -22…-27 градусов, на северо-востоке местами до 28…33 холода.

Сахалин окажется под опекой погожего антициклона, днем -2…-7 градусов.

А вот Курилы зацепит спиралью снеговых туч циклон, 0…-5 градусов.

На юге Дальнего Востока все спокойно, благодаря маньчжурскому антициклону, будет солнечно и без осадков. В Амурской области, Еврейском автономном округе и Хабаровском крае -11…-16 градусов, в Приморье -7…-12.

Ранее Пятый канал сообщил, что средняя температура за 2018 год в Москве превысила климатическую норму.

Тема:
Погода 3475
2 янв
Петербург накроет мощный снегопад, а в Москву идут «рождественские морозы»
2 янв
Мощная метель задержала вылет более 30 рейсов из Москвы
1 янв
Средняя температура за 2018 год в Москве превысила климатическую норму
30 дек
Дед Мороз, которому не рады: Жители России страдают от отсутствия тепла в домах
29 дек
Пекло как в аду: На Австралию обрушилась экстремальная жара
29 дек
Жители Иркутской области замерзают в домах в 40-градусный мороз
29 дек
Последнего из попавших под лавину в Хабаровском крае извлекли из-под снега
29 дек
Синоптики предрекли самый теплый год в истории метеонаблюдений
29 дек
На Камчатке бесчинствует стихия — силы МЧС приведены в повышенную готовность
29 дек
Северо-Курильск остался без света после аварийного отключения электричества

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

19:28
Ксения Собчак поздравила с днем рождения «девочку из Сочи»
19:14
«Услышал резкий грохот» — очевидец о падении щита на людей в Петербурге
18:57
Какая погода будет в России до Рождества — синоптики
18:52
Рекламный щит рухнул на людей в центре Петербурга
18:41
Россияне смогут переводить деньги по номеру мобильного уже в январе 2019 года
18:26
Мощи Георгия Победоносца украли из украинской церкви
18:12
Планета Нибиру показалась на снимках очевидцев по всей Земле
17:58
Мужчина расстрелял сожительницу на парковке ТЦ в Сочи
17:37
Петербург накроет мощный снегопад, а в Москву идут «рождественские морозы»
17:22
Попавшая под лавину в Мурманске петербурженка погибла
17:09
Попавшего под лавину жителя Петербурга ищут спасатели в Мурманской области
16:57
ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов
16:38
Неизвестные подорвали опору железнодорожного моста в Донецке — видео
16:21
Она ревнует! — Волочкова рассказала, куда «пропала» ее дочь Ариадна
16:05
Мощная метель задержала вылет более 30 рейсов из Москвы
15:48
Китайцы массово едут на отдых в Крым
15:18
Зачем их сбривать, если они даны Богом? — Черчесов про «усы надежды»
14:56
Петербуржец выиграл в «Русское лото» 500 миллионов рублей
14:39
Список опознанных жертв обрушения подъезда в Магнитогорске
14:20
Главы иностранных государств выразили свои соболезнования народу России

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьера на Пятом канале! Вся правда о… новогодних праздниках

В канун Рождества на Пятом канале премьера нового продуктового расследования «Вся правда о… новогодних праздниках».

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама