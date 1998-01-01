«У него были проблемы»: Юрий Лоза о смерти Криса Кельми

Известие о смерти музыканта Криса Кельми потрясла работников эстрады. Певец скончался 1 января в возрасте 63 лет. Популярный российский музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал сообщения о смерти артиста. По его словам, исполнитель хитов «Замыкая круг», «Ночное рандеву» и других, имел определенные проблемы.

— В последнее время он отстранился от работы и от компании, вел своеобразный образ жизни, жил по собственному сценарию. Знаю, что у него были какие-то проблемы, но не более того, как и все. Человек сам выбрал себе путь, сам прошел этот путь. Он был талантливым мелодистом. И мог бы еще что-то сделать в этой жизни, если бы обстоятельства не сложились таким образом. Что можно еще сказать… Царствие небесное, — сказал Юрий Лоза.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что по последним данным, причиной смерти стала остановка сердца. К этому, вероятно, могло привести чрезмерное употребление алкоголя, из-за которого у 63-летнего певца Криса Кельми начались серьезные проблемы со здоровьем.

Как стало известно Пятому каналу, врачи скорой помощи приезжали к звезде 90-х буквально через день-два. Музыкант часто жаловался на проблемы с сердцем и печенью.