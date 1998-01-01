«У него были проблемы»: Юрий Лоза о смерти Криса Кельми

Известие о смерти музыканта Криса Кельми потрясла работников эстрады. Певец скончался 1 января в возрасте 63 лет. Популярный российский музыкант и композитор Юрий Лоза прокомментировал сообщения о смерти артиста. По его словам, исполнитель хитов «Замыкая круг», «Ночное рандеву» и других, имел определенные проблемы.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что по последним данным, причиной смерти стала остановка сердца. К этому, вероятно, могло привести чрезмерное употребление алкоголя, из-за которого у 63-летнего певца Криса Кельми начались серьезные проблемы со здоровьем.
Как стало известно Пятому каналу, врачи скорой помощи приезжали к звезде 90-х буквально через день-два. Музыкант часто жаловался на проблемы с сердцем и печенью.