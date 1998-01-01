Число жертв трагедии в Магнитогорске увеличилось до 33

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Поздно ночью 2 января из-под завалов извлекли тела еще двоих человек: мужчины и женщины.

Фото: МЧС России

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 47

В Магнитогорске в результате обрушения подъезда жилого многоквартирного дома погибли 33 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, озвученную представителями экстренных служб.

Около 23 часов 2 января из-под завалов были извлечены тела мужчины и женщины. В 22 часа спасатели нашли погибших женщину и двух детей. Судьба еще восьми человек пока остается неизвестной. Аварийно-спасательные работы на месте обрушения продолжаются.

Взрыв бытового газа в десятиэтажном жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске произошел около 6 часов утра по местному времени 31 декабря. 2 января в Челябинской области был объявлен днем траура.

Ранее Пятый канал рассказывал удивительную историю спасения людей из обрушившегося подъезда в Магнитогорске.

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Взрыв в Магнитогорске 47
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