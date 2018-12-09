Украина снова направит корабли через Керченский пролив

Власти Украины планируют осуществить очередную попытку направить военные корабли в Керченский пролив. Об этом заявил советник президента Украины Юрий Бирюков.

— Согласно международным договоренностям, законам, соглашениям, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного до Азовского моря и наоборот. Конец истории. Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет, — сказал Бирюков.

Советник президента Незалежной так же подчеркнул, что теперь украинские моряки возьмут на борт международных наблюдателей, сообщает Rg.ru.

Судна Военно-морских сил Украины пересекли территориальные воды РФ в нарушение Конвенции ООН. Инцидент случился утром 25 ноября.

Ранее Пятый канал сообщал, что МИД РФ призвал западных кураторов Украины урезонить правящий в Киеве режим.