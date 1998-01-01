Названа причина смерти Криса Кельми

Исполнитель популярнейшего хита 90-х Крис Кельми умер в Подмосковье 1 января 2019 года в возрасте 63 лет. Информацию подтвердили подтвердили в полиции.

Как стало известно Пятому каналу, певец скончался в Ноглаголево. Скорая приехала к Кельми вечером на вызов, он находился в своем доме. Звезда 90-х ушел из жизни до приезда медиков.

По последним данным, причиной смерти стала остановка сердца. К этому, вероятно, могло привести чрезмерное употребление алкоголя, из-за которого у 63-летнего певца Криса Кельми начались серьезные проблемы со здоровьем.

Как стало известно Пятому каналу, врачи скорой помощи приезжали к звезде 90-х буквально через день-два. Музыкант часто жаловался на проблемы с сердцем и печенью.