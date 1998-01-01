Стало известно, кому Крис Кельми завещал свое имущество после смерти

Стало известно, кому все свое имущество завещал ушедший из жизни 1 января 2019 года музыкант Крис Кельми. Об этом сообщает «СтарХит». По информации издания, певец сам подтверждал информацию о том, что составил завещание на случай своей внезапной кончины.

— Да, я составил завещание и заверил его. Все оставлю бывшей жене и сыну Кристину, там все в порядке, там всем хватит, — цитирует слова Кельми издание.

Известно, что в списке имущества присутствуют коттедж и три квартиры. Общая стоимость недвижимости, которая указана в завещании, достигает порядка 100 миллионов рублей.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что причиной смерти Криса Кельми стала остановка сердца. К этому, вероятно, могло привести чрезмерное употребление алкоголя, из-за которого у 63-летнего певца начались серьезные проблемы со здоровьем.

Как стало известно, врачи скорой помощи приезжали к звезде 90-х буквально через день-два. Музыкант часто жаловался на проблемы с сердцем и печенью.