В Сирии реставрируют ветхозаветные святыни на горе Касьюн. Саркофаг, в котором по легенде покоится Авель, сын Адама и Евы, убитый на заре времен братом Каином, находится в мечети Ниби Хабиль. Выходит, что Фози Сакыр охраняет самую древнюю могилу на нашей планете. С началом братоубийственной сирийской войны доступ к могиле закрыли друзы, сотни лет стерегущие общую для христиан и мусульман-шиитов реликвию — в христианской традиции Авель считается первомучеником.

— Тысячу лет назад никто не охранял могилу Авеля, но потом здесь поселились друзы и взяли на себя эту обязанность. Мы охраняли место, когда боевики были рядом, и ничего не боялись, — говорит Фози Сакыр.

В Наби Хабиль на каждом шагу ветхозаветные чудеса: саркофаг Авеля семь метров в длину — такого роста в представлении верующих были первые люди. Во дворе мечети живой дуб неопределенного возраста. По словам Фози, его посадил сам Каин.

— После погребения брата, Каин воткнул в землю свой посох. Из него и вырос этот дуб.

Пещера на горе Касьюн, где по преданию жил Каин, также не досталась террористам — стратегически выгодную высоту первыми заняли сирийские войска. После их победы в пещеру вернулся хранитель Муххамад Мухлиф.

— Каин жил здесь, и когда он убил Авеля, сама земля возмутилась. Своды пещеры стали сходится, чтобы раздавить братоубийцу, однако Господь Бог посчитал такую смерть слишком легкой. Он послал архангела, который удержал стены пещеры и спас Каина. Посмотрите, наверху есть отпечаток руки ангела, — показывает Муххамад.

Следы ветхозаветной драмы за время гражданской войны заметно потускнели. Пещеру пришлось ремонтировать. Реставрация продвигается быстро — на богоугодное дело охотно жертвуют деньги жители Дамаска. Гора Касьюн вновь станет притягательным для и иностранцев местом, мечтают в Дамаске.

Но пока здесь редкие паломники из Ирана и Ирака — капля в море туристов, посещавших гору в довоенное время. Тем не менее, сирийские власти настроены оптимистично и ждут наплыва туристов в ближайшие пару лет, когда мир окончательно поверит, что война в Сирии закончилась.

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