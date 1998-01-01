Российская военная полиция приступила к патрулированию Мембиджа в Сирии

Российская военная полиция в понедельник, 7 января, приступила к патрулированию в районе Мембидж в Сирии.

Территорию в окрестностях данного населенного пункта до 28 декабря 2018 года занимали курдские войска, ранее выбившие отсюда террористов. После того, как курдское командование покинуло Мембидж, сюда вошли правительственные войска Сирийской Арабской Республики (САР). Теперь же за порядком в буферной зоне, разделяющей боевиков и войска сирийского правительства, будут следить представители Военной полиции РФ. В их задачу входит обеспечение безопасности в зоне ответственности. Маршрут патрулирования составляет 27 километров на участке Аджами — Бозгекли.

Как стало известно Пятому каналу, первое патрулирование прошло спокойно. Колонна российской военной полиции заходила в города Мельмиран, Аджами, Еланлы, Елибафар. Каждый день маршрут прохождения патруля будет меняться. Постоянный мониторинг обстановки должен вестись на десятках участков в районе населенного пункта Мембидж.

Ранее Пятый канал сообщал, что российские военные впервые привезли гуманитарную помощь в Ярмук под Дамаском.