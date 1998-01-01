Российские военные впервые привезли гуманитарную помощь в Ярмук под Дамаском

Российские военные впервые доставили партию гуманитарной помощи в район Ярмук, в пригороде Дамаска. Эта часть сирийской столицы больше других пострадала во время боевых действий. Бывший лагерь палестинских беженцев, обосновавшихся там в 1947 году, несколько лет назад был захвачен боевиками ИГ*. В ходе операции по уничтожению террористов здания здесь оказались сильно разрушены.
Поскольку не все беженцы в состоянии передвигаться и выйти из квартир за продуктами, по некоторым адресам военные наведались сами. Многие вдовы и члены семей погибших солдат тяжело больны и живут за чертой бедности. Россияне принесли им рис, мясные консервы, муку, сахар.
По данным Центра примирения враждующих сторон, с начала процесса урегулирования, российскими военнослужащими проведено в общей сложности 2030 гуманитарных акций, доставлено 3193 тонны гуманитарных грузов.
Ранее Пятый канал рассказывал, как российские военные привезли теплые вещи и продукты прихожанам христианской церкви аль-Фарас в сирийском Алеппо.
* — Организация запрещена в РФ