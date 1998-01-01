Российские военные впервые привезли гуманитарную помощь в Ярмук под Дамаском

Российские военные впервые доставили партию гуманитарной помощи в район Ярмук, в пригороде Дамаска. Эта часть сирийской столицы больше других пострадала во время боевых действий. Бывший лагерь палестинских беженцев, обосновавшихся там в 1947 году, несколько лет назад был захвачен боевиками ИГ*. В ходе операции по уничтожению террористов здания здесь оказались сильно разрушены.

— Я из соседнего района Хаджар Асвад, я специально сюда пришла за гуманитарной помощью, потому что узнала, что русские привезут помощь. Раньше здесь совсем жизни не было, но пришла армия и все стало налаживаться. Нам провели электричество и воду, дают еду. В моей семье 12 человек, я пришла сюда с отцом. Спасибо вам большое за помощь! — говорит Мейяда Хазали.

Поскольку не все беженцы в состоянии передвигаться и выйти из квартир за продуктами, по некоторым адресам военные наведались сами. Многие вдовы и члены семей погибших солдат тяжело больны и живут за чертой бедности. Россияне принесли им рис, мясные консервы, муку, сахар.

— Впечатления неоднозначные. Жители, которые здесь проживают, в провинции Дамаск, живут в самых наихудших условиях, в полной антисанитарии, отсутствуют элементарные продукты питания, необходимые для жизни. Самое главное, что не хватает продуктов питания детям. Сегодня провели совместно с Центром по примирению враждующих сторон гуманитарную акцию. И вручили, в том числе детям, необходимый объем продовольствия, — рассказал командир взвода военной полиции ВС РФ Павел Шитых.

По данным Центра примирения враждующих сторон, с начала процесса урегулирования, российскими военнослужащими проведено в общей сложности 2030 гуманитарных акций, доставлено 3193 тонны гуманитарных грузов.

Ранее Пятый канал рассказывал, как российские военные привезли теплые вещи и продукты прихожанам христианской церкви аль-Фарас в сирийском Алеппо.

* — Организация запрещена в РФ