На Чукотке объявили штормовое предупреждение

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В МЧС предупреждают жителей региона об опасности сильной метели и шквалистого ветра.

Фото: Известия/ Зураб_Джавахадзе

Тема:
Погода 3484

Мощный циклон на Чукотке может стать угрозой для населения, вызвать сбои в работе ЖКХ и ограничить транспортное сообщение в ближайшие сутки. На территории всего региона объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Жителям прибрежных районов рекомендовали «принять все необходимые меры для обеспечения безопасности, временно воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов, соблюдать осторожность на дорогах и не оставлять детей без присмотра». При этом особую опасность представляет выход на лед Анадырского лимана.

Синоптики предупреждают, что скорость ветра будет достигать 33 метров в секунду, а видимость существенно снизится из-за сильной метели.

Ранее Пятый канал сообщал, что в школах Греции отменили занятия из-за мощного снегопада.

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