Видео: в школах Греции отменили занятия из-за мощного снегопада

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Привычное большинству стран зимнее явление оказалось настоящим испытанием для Греции.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @pamegalios

Тема:
Погода 3483

Снежные зимы привычны для россиян. А вот для жителей теплой Греции снегопад 8 января стал по-настоящему шокирующим событием.

Греческий сегмент интернет-пространства заполонили фото и видео, на которых запечатлен снегопад, накрывший столицу государства. Также в снегу оказались и Салоники, и вся Аттика. Для греков покрытые снегом улицы стали серьезным шоком — такие природные явления нехарактерны для климата страны.

 
 
 
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A few days later and the rooftop is on ice. Snow in #Athens #Greece #rooftops #snow

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К обыденному для многих стран снежному январю Греция оказалась не готова настолько, что в школах по всей стране были отменены занятия, а на дорогах то и дело возникали ДТП. Впрочем, сами жители страны вполне довольны возможностью полюбоваться заснеженными пейзажами.

 
 
 
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Finally a white day #snow #athens #athensgreece #greece #winter #january #whiteday #instaphoto #instamoment #instapic #instamood

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Chalkida under snow #greece#globaltravel

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Μεταμορφωση #Greece #attica #winter #snow

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Ранее Пятый канал сообщал о том, что Краснодар оказался во власти серьезной грозы с градом.

Тема:
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