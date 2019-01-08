Видео: в школах Греции отменили занятия из-за мощного снегопада

Снежные зимы привычны для россиян. А вот для жителей теплой Греции снегопад 8 января стал по-настоящему шокирующим событием.
Греческий сегмент интернет-пространства заполонили фото и видео, на которых запечатлен снегопад, накрывший столицу государства. Также в снегу оказались и Салоники, и вся Аттика. Для греков покрытые снегом улицы стали серьезным шоком — такие природные явления нехарактерны для климата страны.
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A few days later and the rooftop is on ice. Snow in #Athens #Greece #rooftops #snow
К обыденному для многих стран снежному январю Греция оказалась не готова настолько, что в школах по всей стране были отменены занятия, а на дорогах то и дело возникали ДТП. Впрочем, сами жители страны вполне довольны возможностью полюбоваться заснеженными пейзажами.
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