Видео: в школах Греции отменили занятия из-за мощного снегопада

Снежные зимы привычны для россиян. А вот для жителей теплой Греции снегопад 8 января стал по-настоящему шокирующим событием.

Греческий сегмент интернет-пространства заполонили фото и видео, на которых запечатлен снегопад, накрывший столицу государства. Также в снегу оказались и Салоники, и вся Аттика. Для греков покрытые снегом улицы стали серьезным шоком — такие природные явления нехарактерны для климата страны.

К обыденному для многих стран снежному январю Греция оказалась не готова настолько, что в школах по всей стране были отменены занятия, а на дорогах то и дело возникали ДТП. Впрочем, сами жители страны вполне довольны возможностью полюбоваться заснеженными пейзажами.

View this post on Instagram Chalkida under snow #greece#globaltravel A post shared by Ioannis Juan Karakatsanis (@ioannisjuankarakatsanis) on Jan 7, 2019 at 9:35pm PST

View this post on Instagram Μεταμορφωση #Greece #attica #winter #snow A post shared by Panos Megpanos (@pamegalios) on Jan 7, 2019 at 9:29pm PST

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