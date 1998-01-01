Путин обсудил с Меркель ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил сложившееся положение в Сирии. В ходе разговора также была затронута тема формирования Конституционного комитета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Кроме того, президент России и канцлер Германии выказали солидарность в стремлении оказать максимальную помощь политическому процессу в Сирийской Арабской Республике в сотрудничестве с ООН.
Ранее Пятый канал сообщал о предновогоднем телефонном разговоре Владимира Путина и Ангелы Меркель, в котором обсуждался вопрос вывода американского континента из Сирии.