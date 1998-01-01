Путин обсудил с Меркель ситуацию в Сирии

, 22:33 39

Президент России и канцлер Германии продолжили обмен мнениями по договоренностям, достигнутым в ходе четырехстороннего саммита в Стамбуле в октября 2018 года.

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил сложившееся положение в Сирии. В ходе разговора также была затронута тема формирования Конституционного комитета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирии, включая вопросы формирования Конституционного комитета на основе договоренностей, достигнутых в ходе четырехстороннего (Россия, Турция, ФРГ и Франция — прим.ред.) саммита в Стамбуле 27 октября 2018 года, — отмечается в сообщении.

Кроме того, президент России и канцлер Германии выказали солидарность в стремлении оказать максимальную помощь политическому процессу в Сирийской Арабской Республике в сотрудничестве с ООН.

Ранее Пятый канал сообщал о предновогоднем телефонном разговоре Владимира Путина и Ангелы Меркель, в котором обсуждался вопрос вывода американского континента из Сирии.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

23:43
В одном из сел Дагестана произошла вспышка кишечной инфекции
23:25
Антарктиде грозит экологическая катастрофа
23:07
Жители Петербурга спустили в канализацию матрас
22:59
Полина Гагарина испугала поклонников бледностью и худобой
22:47
Роскомнадзор объяснил причину блокировки клипа Хаски «Иуда»
22:33
Путин обсудил с Меркель ситуацию в Сирии
22:16
ПАСЕ рекомендовала Госдуме сформировать делегацию из «шести полов»
21:58
Автомобиль вылетел на тротуар на севере Петербурга — тяжело пострадала женщина
21:44
Солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева попала в больницу в Дубае
21:31
Посол Японии вызван в МИД РФ после заявлений Токио о Курилах
21:14
Основатель Amazon Джефф Безос объявил, что разводится с женой
20:58
Елка из батонов поссорила Великий Новгород — видео
20:44
Политолог объяснил опасения Норвегии по поводу возможной войны в Европе
20:32
Снежный апокалипсис в Европе: под лавинами погибли более десяти туристов
20:17
Пожар на Оренбургском заводе промышленного цинкования локализован
20:04
Глава Петербурга поручил выдать «лопату Беглова» каждому главе района
19:45
Беспилотник Teslа сбил российского робота — видео
19:36
СКР показал видео допроса подозреваемого в убийстве полицейского в Подмосковье
19:24
Власти Петербурга пересмотрят Стратегию-2035, чтобы «не обманывать жителей»
19:11
«Мужика тебе не хватает»: Серябкину высмеяли в сети за странную позу на пляже

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама