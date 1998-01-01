Путин обсудил с Меркель ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин в телефонной беседе с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил сложившееся положение в Сирии. В ходе разговора также была затронута тема формирования Конституционного комитета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Продолжен обмен мнениями по ситуации в Сирии, включая вопросы формирования Конституционного комитета на основе договоренностей, достигнутых в ходе четырехстороннего (Россия, Турция, ФРГ и Франция — прим.ред.) саммита в Стамбуле 27 октября 2018 года, — отмечается в сообщении.

Кроме того, президент России и канцлер Германии выказали солидарность в стремлении оказать максимальную помощь политическому процессу в Сирийской Арабской Республике в сотрудничестве с ООН.

Ранее Пятый канал сообщал о предновогоднем телефонном разговоре Владимира Путина и Ангелы Меркель, в котором обсуждался вопрос вывода американского континента из Сирии.