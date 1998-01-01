На Пятом канале акция «День Добрых Дел» для Георгия Даллакяна

, 10:09 Репортаж 19

Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
День Добрых Дел 213

Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 3242 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать. Сегодня вместе с фондом «Линия жизни» мы собираем деньги для десятилетнего Георгия. Мальчик оказался без движения, хотя до этого был абсолютно здоров. Диагноз — остеосаркома — рак кости. Но врачи дают хороший прогноз.

После операции по удалению пораженного участка ребенок сможет не только ходить, но и заниматься спортом. Вот только стоит эндопротез почти три миллиона рублей. Для многодетной семьи — это огромная сумма.

— Дорогой Дедушка Мороз! Я желаю, чтобы все дети, которые лежат в больнице, поскорее выздоровели. И поехали домой, — пишет письмо Деду Морозу Георгий.

Эту историю мы начали снимать накануне Нового года, особенное время для Георгия: он искренне верит в Деда Мороза. И уверен: теперь-то уж точно сбудется главное его желание

— Просто хочется домой. Скучаю по сестрам и брату, — говорит Георгий Даллакян.

Их в семье пятеро. И они не виделись уже почти полгода. С тех пор, как Георгий тяжело заболел: у него остеосаркома левой бедренной кости.

— Ты понимаешь, что это страшно, что это конец. И в то же время ты не можешь сообразить, как жить дальше. Как спасти ребенка, — вспоминает Елена Даллакян, мать Георгия.

Диагноз поставили не сразу. Было упущено драгоценное время.

— Мы обратились к врачу, как Жора рассказывал. Он сказал, что притворяется. Говорит, я травмы не вижу. Он, что, по-вашему, притворяется? — Да, он притворяется, — говорит Елена Даллакян, мать Георгия.

— Я всегда хотел стать военным, военнослужащим, офицером. А потом, когда такое случилось, и когда врач сказал, что у меня ничего нет, а он ошибся, я хочу стать врачом. Хочется помогать детям, — рассказывает Георгий.

Врач показывает нам диаметр ноги мальчика, когда он только поступил в больницу. Это время — самое сложное в жизни Георгия. Он уже сбился со счета, сколько курсов химиотерапии пришлось перенести.

— Нам капают химию. Нам делают противорвотное, чтобы нас не тошнило, — рассказывает мальчик.

— В лежачем положении находился у меня четыре месяца. Для него самое было желание — он сейчас об этом не говорил — сесть. Он просто говорит, мамочка, я хочу сесть. Когда ему разрешили сесть, он говорит, боже, я не думал, что это так здорово, — делится Елена Даллакян.

А совсем недавно случился тяжелый приступ, мальчик до сих пор приходит в себя.

— У меня сначала прямо резко онемела рука. Потом всё тело. И я упал. А потом я проснулся в реанимации. Я провел там день, а потом мама меня забрала. + 20.55 Я просто больше всего боюсь приступа еще раз, — рассказывает Георгий Даллакян.

До болезни Жора занимался спортом. Сейчас ему даже вставать на ногу нельзя. Приходится вот так поддерживать себя в форме.

— Чтобы были силы в руках, и я смог ходить после операции, — говорит Георгий.

Эта операция не просто спасет Георгию жизнь, но и сохранит ему ногу. Хирурги должны будут удалить пораженную опухолью кость и имплантировать специальный эндопротез.

— Так как ему по возрасту еще положено расти и расти, то технология современная позволяет установить эндопротез, который имеет возможность раздвижения. Он будет потихонечку при помощи термогенных импульсов вот так раздвигаться и компенсировать длину, — пояснил Дмитрий Нисиченко, старший научный сотрудник хирургического отделения НИИ им. Блохина.

Мама всячески оберегает сына от любой страшной информации о болезни. Да, он и сам, кажется, выстроил для себя стену: даже в интернете не читает ничего о диагнозе.

— Он знает, что у него опухоль, что нужно убрать часть кости, поставить протез. Но то, что смертельное заболевание, он не знает об этом, — рассказывает мать Георгия.

Не знает он и, пожалуй, главного: протез стоит два миллиона 900 тысяч рублей. Многодетной семье из Архангельской области просто неоткуда взять такие деньги. Даже если они продадут все, это не поможет. Новый год уже наступил, но чуда Георгий по-прежнему ждет. Совершить его можем мы с вами.

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