Сирийский автопром: В арабской республике налаживают производство машин

, 14:58 Репортаж 67

Промышленность Сирии постепенно возвращается к довоенным объемам. И там, где раньше звучали выстрелы и взрывы, теперь рычат моторы только что вышедших с конвейера машин.

Фото, видео: Пятый канал, www.globallookpress.com

Завод по производству авто был несколько лет закрыт, но как только установился мир в арабской республике — появился спрос на продукцию, которую во всех смыслах можно называть народной.

Стремительный набор скорости на полигоне и водитель говорит: все хорошо, новый сирийский автомобиль можно считать собранным. Автомобили делают там, где еще два года назад взрывались ракеты и громыхали танки. Мухаммед Зияднами, директор завода в промышленной зоне Адра порхает возле конвейера, как на крыльях.

— Смотрите сюда, здесь уже стоит вся передняя часть машины, с фарами, с бампером и также установлена вся гидравлика, — рассказал Мухаммед Зияднами.

Сирийский Тольятти запустили в теперь уже далеком 2004-м. Перед войной собирались нарастить производство до 30 тысяч машин в год. Не успели. В 2012 ом завод пришлось законсервировать и вот теперь конвейер загудел вновь.

Читайте также

В Сирии реставрируют ветхозаветные святыни

От 10 до 20 автомобилей в сутки, такой темп работы завода под Дамаском. Конвейер здесь самый простейший, не роботизированный, все делается вручную. Качество работы соответствующее.

Причем, это не «отверточная сборка», не суррогат производства, когда к уже готовым машинам в гараже прикручивают зеркала. Почти полный цикл постройки скромного городского хэтчбека завершается проверкой на компьютерном стенде и в камере искусственного дождя.

— Скорость конвейера — полметра в минуту. Но в случае его полной загрузки мы сможем делать 40 машин в день, — рассказал Мухаммед Зияднами, директор автомобильного завода.

Самое интересное — какие машины здесь делают. Один из известных европейских производителей, похоже, решил, что пришло самое время вновь завоевать местный рынок. Рабочие не скрывают свою гордость по поводу нового рождения завода.

— Я работал на этом заводе еще до войны и я очень горжусь тем, что он существует сейчас, — рассказывает Мухаммед, сотрудник отдела тестов и проверок.

В ближайших планах — открытие нового цеха и постепенная автоматизация сборочных линий. А еще здесь планируют устроить собственный музей. Для него уже есть первый экспонат. Электромобиль, в свое время построенный для президента Сирии Хафеза Асада, с соответствующим логотипом на руле.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

16:25
Жители Магнитогорска предлагают мэру переехать в разрушенный взрывом дом
16:14
Зачем Волочкова завалила сеть своими голыми снимками — мнение специалиста
15:56
«Лопаты Беглова» выставили на продажу в интернете
15:45
Жители Забайкальского края мерзнут в домах без отопления
15:39
«Черное крыло» МС-21 потребует корректировки стратегии «Ростеха» — авиаэксперт
15:27
Полунагая Собчак сымитировала крестное знамение перед православными книгами
15:15
Томос доставлен на Украину из Стамбула, где его подписали задним числом
14:58
Сирийский автопром: В арабской республике налаживают производство машин
14:51
49-летняя Джей Ло похвасталась фигурой юного олимпийца — фото
14:35
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин о главной задаче корпорации
14:30
Житель Казани на БТР едва не передавил лыжников в парке
14:15
В Госдуму внесен законопроект о запрете передачи Курильских островов Японии
14:03
С начала 2019 года в России увеличилась надбавка к пенсии по возрасту
13:55
Инсулиновый набор включен в государственный льготный перечень
13:39
Многокилометровая пробка образовалась в Москве из-за затопления тоннеля в Тушино
13:25
Всему виной алкоголь: Фельдшер из Омской области обвинила в изнасиловании коллег
13:15
«Парламентарий от рая» — Шнуров ответил Милонову колким стихотворением
13:10
Настоящий цирк: Артистов шапито задержали прямо во время представления
12:58
Музыка без трэша: Дима Билан пояснил свои слова о цензуре на эстраде
12:41
Уголовное дело возбуждено после серьезного пожара на Оренбургском заводе

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Премьеры-2019 на Пятом канале

Пятый канал активно развивает собственное производство сериального контента. В 2019 году телезрителей ждут многочисленные премьеры.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Юбилейные «Алые паруса» и две награды ТЭФИ: как прошел год Пятого канала

Российский телеканал с самой долгой историей подводит итоги 2018 года.

5-tv.ru

Реклама