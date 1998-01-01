В Сирии запустили завод по производству электрического кабеля

В Сирии удалось запустить завод по производству электрического кабеля и трансформаторов. Во время войны он был полностью разграблен боевиками.

Потребность в продукции сейчас велика. В арабской республике настоящий бум электроэнергетики — по всей стране идет масштабный ремонт инфраструктуры. У нескольких сотен рабочих появились заказы и уверенность в завтрашнем дне.

120 человек вместо 400, работавших здесь до войны, оборудование 30-летней давности, но завод, что называется, «на плаву» и имеет все шансы успешно развиваться. Директор вспоминает, что собирали его в буквальном смысле слова, по крупицам. После войны цеха были почти полностью разрушены.

— Потери, конечно, очень большие — и финансовые, и материальные, и кадровые, но главное, мы, как и раньше, выпускаем электрокабели и провода. Это то, что сейчас очень нужно в Сирии. В год получается 1400 тонн, а до войны почти столько мы производили каждый месяц, — рассказывает директор завода по производству электрооборудования Абдулатиф Наасан.

Это — типичная история успешного производства в Сирии, которая сейчас возрождается буквально из ничего. На руины приходят инвесторы (в данном случае государство, которое владеет этим заводом — прим.ред.) и инженеры, которые трудились здесь прежде. Он прикидывают, что к чему, и начинается стройка.

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При этом законы экономики действуют неумолимо. Страна нуждается в оборудовании для электросетей, а зарплаты рабочих пока что очень скромны. Соответственно, чем быстрее восстановить производство, тем больше заработаешь.

Верный признак того, что какой-то конкретный район скоро начнут восстанавливать — это новая вышка линии электропередач и провода на ней. Вот как только дают ток, так сразу сюда приезжает техника, приходят рабочие и, вообще, начинается новая жизнь.

Почти все провода в Алеппо вот отсюда. Их производят на довольно старых станках. Современное оборудование был закуплено перед самой войной. И его не удалось спасти.

— Это было очень дорогое оборудование, мы покупали его за валюту, только успели установить и наладить, как район захватили боевики, видите — они все сломали, утащили все элементы, которые содержали медь, — рассказывает наладчик оборудования Хассан Мухаммад Зейр.

Впрочем, на заводе уже разработали программу обновления и средств на нее — в избытке. Заказчиков очень много, причем некоторые из-за рубежа. Кабели закупает Индия, а сырье поступает из Египта и Китая. «Лет через пять вы не узнаете эти цеха!»-пообещал нам директор Абдулатиф Нассан.

Ранее Пятый канал сообщал, что под Дамаском был запущен завод по производству автомобилей.