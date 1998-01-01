Власти Израиля подтвердили атаку на аэропорт Дамаска

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил авиаудар по инфраструктуре аэропорта в окрестностях Дамаска. По словам главы государства, минувшей ночью военные самолеты атаковали склады с оружием.

— За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удар по иранским складам оружия, расположенным в международном аэропорту Дамаска. Мы еще раз доказали, что не прекратим выдворение Ирана из Сирии, — заявил он на заседании правительства.

РИА Новости также сообщает об атаке на подземные туннели на границах Израиля и Ливана. Они предназначались для диверсионных действий со стороны «Хезболлах».

Ранее Пятый канал сообщал, что израильская авиация атаковала военные позиции ХАМАС в ответ на запуск самодельного летательного аппарата с прикрепленной к нему взрывчаткой.