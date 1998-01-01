Нетаньяху заявил о готовности усилить атаки по иранским объектам в Сирии

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Также премьер-министр Израиля подтвердил нанесение удара по складам Ирана в аэропорту Дамаска в ночь на субботу, 12 января.

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Арабо-израильский конфликт 381

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе посещения военных в районе Галилеи, где силы Армии обороны страны (ЦАХАЛ) проводят операцию «Северный щит», направленную на нейтрализацию туннелей группировки «Хезбаллах», подтвердил, что в ночь на субботу, 12 января, израильтяне атаковали иранский оружейный склад, располагавшийся в международном аэропорту Дамаска.

— Это отражает нашу последовательную политику и твердую решимость предотвратить наращивание Ираном военной мощи в Сирии. При необходимости мы усилим атаки, — цитирует политика РИА Новости.

Кроме того, он заявил о скором успешном завершении операции, что подтверждает уничтожение самого большого, шестого тоннеля из всех ранее обнаруженных израильскими военными. В завершение встречи премьер-министр поблагодарил командующего Северным военным округом и всех военных, назвав их достижения в этой операции величайшими в мире.

— До сих пор никто не мог действовать так быстро и эффективно, — заявил Нетаньяху.

Ранее Пятый канал сообщал, что в ночь на воскресенье, 13 января, в МИД Израиля в Иерусалиме взорвалась газовая граната.

Тема:
Арабо-израильский конфликт 381
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