Блокада Ленинграда: 15 января немцы перестали обстреливать Кировский завод

, 12:44 Репортаж 58

С сентября 1941-го по 15 января 1944-го немцы ежедневно бомбили и обстреливали завод, ни на день не остановивший производство военной продукции и, прежде всего, танков.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

15 января 1944-го стал особенным днем для Ленинграда. Немцы впервые перестали бомбить Кировский завод — одно из главных предприятий окруженного города. Рабочие совершили настоящий подвиг — восстанавливали технику и изготавливали оружие под постоянными обстрелами, а жители Московского района в этот день наконец-то смогли согреться в своих квартирах.

Ленинградское наступление продолжается уже сутки. 15 января для немцев — настоящий кошмар. В 11 утра бойцы Красной армии атакуют Пулковские высоты. Хваленая германская оборона трещит по швам. Фашистам не дают даже головы поднять.

Советские войска гонят гитлеровцев теперь уже по двум направления, еще и стороны Ораниенбаумского плацдарма. Фашистам терять нечего, дерутся отчаянно. Отступая, уничтожают все на пути.

— Немцы при отходе, во-первых, сжигали все постройки. Жилые помещения, деревни, все дороги, по сути дела, взрывались. И это всё затрудняло действия экипажей, — вспоминает участник Великой Отечественной войны, танкист Сергей Жаркой.

Осажденный город, как может, помогает армии. На Кировском заводе что ни день — новый трудовой рекорд. Даже снаряды для «Катюши», которую немцы боятся как огня, теперь собирают у них прямо под боком.

От Кировского завода до линии фронта — она проходила за производственными корпусами — было каких-то три километра. Немцы били практически прямой наводкой. Поэтому в светлое время суток рабочие передвигались по территории только по одному, а танки, самоходки и другую тяжелую технику завозили на ремонт исключительно по ночам — так безопаснее.

Суббота, 15 января — особый день. Завод перестали бомбить. Последний снаряд попал в цех штамповки. Оставил двухметровую воронку и чудом не повредил незаменимый станок — немецкий «Линдер».

В гости к заводчанам в тот день приехали защитники Сталинграда. Об этой встрече даже написали в газетах. И те, и другие вспоминали тяжелые бои, а еще пьяных немецких солдат и то, как нагло они себя вели.

— Немцы, которые находились здесь близко, в Стрельне, садились на мотоциклы, наверное, были не очень адекватны и врывались на территорию Кировского завода и пытались взять город Ленинград, — рассказывает директор музея истории и техники Кировского завода Игорь Саврасов.

Изможденный, но не сломленный Ленинград постепенно налаживает жизнь. В Московском районе жители впервые за долгое время смогли нормально согреться в своих квартирах. Открыты залы кино. Расклеенные афиши обещают премьеру — на экраны выходит январский номер ленинградского киножурнала.

— Во время блокады был кинотеатр «Родина», он работал, — вспоминает жительница блокадного Ленинграда Тамара Гущенкова, указывая на три дерева, оставшихся со времен войны, — Поэтому всё осталось в памяти, оно никуда не ушло.

В городе царит невероятное воодушевление. Ближе к вечеру становится понятно, что окончательное снятие блокады совсем близко. До Ленинградского дня Победы остается 12 дней.

Ранее Пятый канал рассказывал о начале освобождения Ленинграда от немецко-фашисткой блокады — операции «Январский гром».

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