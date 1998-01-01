Для Петербурга эти январские дни — особые. 27-го мы будем отмечать 75-ую годовщину полного снятия блокады Ленинграда. Каждый день до юбилейной даты наполнен знаковыми событиями, которые приближали освобождение.

14 января 1944 года советские войска начали операцию «январский гром», в ходе которой врага окончательно отогнали от Ленинграда. Оказалось, что жители осажденного города ничего и не знали о наступлении.

Первые раскаты январского грома прогремели здесь. Недалеко от деревни Гостилицы. 14 января 44 года, на часах 9.35. Советские войска начинают мощнейший артобстрел немецких позиций. Освобождение Ленинграда началось.

Гитлеровцы под ураганным огнем. Артиллерия второй ударной армии Ленинградского фронта просто перемалывает их позиции. Из Кронштадта по фашистам непрерывно бьют корабли Балтийского флота.

Артподготовка продолжается один час пять минут. В 10.40 в атаку поднимают пехоту и танки. Наступают прямо отсюда. В первых траншеях вместе с бойцами — музыканты. Полковые и дивизионные оркестры играют в дыму, под шквальным огнем. Из окопов освободители Ленинграда с криками «ура» поднимаются под знаменитую Катюшу и прощание Славянки.

— Знамя дивизии поставлено на бруствер. И оркестр и играл марш боевой, когда цепи двинулись вперед, — рассказывает командир 90 дивизии Николай Лященко.

Непреступный «Северный вал» немецкой обороны взломан. Фашисты несут огромные потери и пытаются хоть как-то затормозить наступление красной армии. Враг дерется остервенело. В район Ораниенбаумского плацдарма стягивает дополнительные силы.

Погода не летная, сильный туман. Но в полдень в небе появляются советские самолеты. Из-за плохой видимости массированный авиационный удар не возможен. Поэтому летчики в одиночку уничтожают командные пункты противника.

О начале наступления в самом Ленинграде еще не знают. Официальных сообщений в газетах не было, по радио тоже ничего не передавали. Мощную канонаду, многие по началу, приняли за очередной обстрел. И даже не сразу поняли, что прятаться не надо. Бомбы и снаряды на город не падали.

В тот пятничный день на улицах как всегда немноголюдно. Но город продолжает жить и бороться. Работают заводы, школы, институты. В Ленинградской публичной библиотеке отмечают большое событие — 130 лет со дня открытия. Победная канонада не стихает до позднего вечера. Ленинградцы с нетерпением ждут последних вестей с фронта.

— Мы спустились на лед, приложили ухо ко льду и слышим, а в городе было очень тихо. Ни машин ведь ничего и слышим — Урааа, Ураа! Мы были ребятишки, прибежали и говорим взрослым, наши берут, наши берут, — вспоминает жительница блокадного Ленинграда Тамара Гущенкова.

За одни сутки советские войска откинули немцев на четыре километра. Освободили несколько сел и деревень и сконцентрировались на Ропшинском направлении. До полного освобождения Ленинграда остается 13 дней.