На расселение дома в Магнитогорске потребуется более миллиарда рублей

Владимир Путин совещание с министрами начал с оперативных вопросов. Они касались недавних трагических событий в городах Шахты и Магнитогорск, где жильцы обратились к президенту с просьбой — расселить весь дом, а не несколько подъездов.

— В остальных подъездах люди живут, экспертиза подтвердила безопасность проживания, — объяснил со своей стороны на заседании ситуацию в Магнитогорске глава Челябинской области Борис Дубровский.

— Несмотря на то, что экспертиза показывает, что жить там можно, трагедия большая — 39 погибших. Я людей понимаю, которые живут в этом месте. Ясно, что это будет стоить каких-то денег, я думаю, что свыше миллиарда — 1 миллиард 300 миллионов по предварительным подсчетам. Нужно пойти навстречу людям, и дом расселить целиком, всем предоставить жилье, — принял решение президент.

Путин поручил проследить, чтобы людям и в Шахтах, и в Магнитогорске была оказана адресная помощь и выплачены все положенные компенсации.

Позднее губернатор Челябинской области заявил, что на переселение жителей разрушенного дома уйдет не менее одного года. Всего нем проживают 1330 человек. Кроме того, местные власти пообещали, что будут работать с теми, кто не захочет уезжать.

В завершение глава государства предложил рассмотреть варианты того, что будет на месте снесенного полностью дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске. Идеи необходимо обязательно обсудить вместе с людьми — отрезюмировал президент.