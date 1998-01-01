В Москве возбуждены два уголовных дела после смертельных падений льда на головы прохожих

В Москве возбуждено два уголовных дела по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Так правоохранители отреагировали на два трагических случая в столице, когда упавшая с крыш наледь привела к гибели людей.

Первый случай произошел 15 января в Лялином переулке в центре Москвы — 51-летний мужчина был доставлен в реанимацию после того, как на него упала глыба льда с крыши дома. На YouTube-канале Анатолия Паршенкова было опубликовано видео с места происшествия. В подписи к ролику утверждается, что переулок был закрыт на время уборки снега.

Как стало известно позже, мужчина скончался в реанимации, не приходя в сознание. Московский СК начал доследственную проверку обстоятельств случившегося, а затем возбудил уголовное дело.

Похожий несчастный случай произошел в Танковом проезде в районе Лефортово — сосулька упала с крыши на голову 60-летней женщины. Пострадавшая скончалась, по факту произошедшего также было возбуждено уголовное дело.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как сосулька травмировала мужчину в Южном Бутово.