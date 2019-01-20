Миноброны РФ: ЗРК «Панцирь» и «Бук» ПВО Сирии уничтожили семь израильских ракет

Зенитно-ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» ПВО Сирии в районе аэропорта «Дювали» вблизи Дамаска в воскресенье, 20 января, уничтожили семь израильских ракет. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, удары наносились с четырех самолетов F-16 израильских ВВС из акватории Средиземного моря.

Отмечается, что в результате атаки жертв и разрушений нет, инфраструктура воздушной гавани не нарушена.

Как ранее сообщал Пятый канал, 20 января система ПВО Сирии отразила воздушную атаку Израиля в районе Дамаска.