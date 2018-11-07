Фото: Фейерверки «Зимняя вишня» на прилавках возмутили кемеровчан

Кемеровчане возмущены продажей фейерверков под названием «Зимняя вишня» в местных магазинах, пишет сайт KP.RU.

Жители Кузбасса отмечают, что торговля пиротехнической продукцией, напоминающей о трагических событиях марта прошлого года, является кощунством. К тому же, такой салют можно купить со скидкой.

скриншот сайта domingo.su

Фотографии с таким товаром были опубликованы в сети и вызвали бурную дискуссию. Одни критикуют беспринципность владельцев торговых точек, другие, напротив, отмечают, что словосочетание «Зимняя вишня» никто не запрещал.

Как выяснилось, фейерверки под таким брендом выпускались в Краснодаре и Москве. В столичном предприятии заявили, что производство салютов «Зимняя вишня» было запущено три года назад, то есть до трагических событий в кемеровском ТЦ. Сейчас их уже не производят, и поскольку у фейерверков трехлетний срок годности, пиротехника долго лежала на складе, а теперь продается.

Ранее Пятый канал рассказывал о продлении ареста фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».