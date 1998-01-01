Израиль вновь атаковал Сирию — видео

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Израильские войска совершили очередной налет на Дамаск.

Фото, видео: Twitter @Syria_Protector

В небе над Дамаском вновь прогремели мощные взрывы. Видео с яркими вспышками над столицей Сирийской Арабской Республики (САР) появились в Twitter менее часа назад. 

Как сообщает национальное госагентство SANA, ПВО Сирии удалось отразить атаку в небе. Между тем, Армия обороны Израился ЦАХАЛ заявила, что таким образом израильские военные борются с иранскими силами в САР.

 Twitter @HoseinMortada

В воскресенье, 20 января, сирийские СМИ сообщили об отражении воздушной атаки Израиля в районе Дамаска. Израильские ВВС пытались нанести удар на юге страны вблизи международного аэропорта Дамаска. Таким образом, нападение в понедельник, 21 января, стало третьим по счету с начала текущего месяца. 

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