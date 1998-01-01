Российские военные доставили очередную партию гуманитарной помощи на север Сирии. Мясные консервы, хлеб, сахар и чай получили жители населенного пункта Дельафат. Он находится в районе, который больше всего пострадал от войны. Покидая территорию, боевики уничтожили посевы. Район оказался на грани гуманитарной катастрофы.

— Пообщавшись с представителями местной администрации — определили эту деревню, так как здесь люди живут малоимущие. Сегодня организовали проведение гуманитарной акции с выдачей 500 гуманитарных продуктовых наборов, — рассказал представитель ЦПВС Павел Матрененский.

Накануне по всей Арабской республике прошли массовые демонстрации. Тысячи людей вышли на берега реки Ефрат и призвали сирийское правительство восстановить мосты. Все переправы были разрушены войсками международной коалиции в результате беспорядочных авиаударов. Люди оказались в изоляции. Многие в течение нескольких лет не могут навестить живущих на другом берегу родственников, получать медицинские услуги и наладить поставки продовольствия. Местное население надеется, что помощь по восстановлению переправ окажут российские военные.

Ранее Пятый канал сообщал, что четверо сирийских военных погибли в результате израильского авиаудара. Военные атаковали аэропорт Дамаска в ночь на понедельник, 21 января.